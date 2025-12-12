アステリア <3853> [東証Ｐ] が12月12日昼(12:30)に業績・配当修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前期比18.8％増の7億円に伸びる見通しと発表した。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の8.5円→9円(前期は8円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

衛星インターネットのStarlinkによるシナジー効果を狙った投資先である宇宙開発企業SpaceX社株式の評価益増に伴い、営業利益予想を上方修正し、（親会社の所有者に帰属する）当期利益予想を開示いたします。※ なお、上記の業績見通しは、現時点における情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動など様々な要因により大きく異なる可能性があります。重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等にてお知らせします。



2026年３月期の１株当たりの期末配当予想を「８円50銭」として発表しておりましたが、連結業績予想値の修正に伴い、当該期末配当予想を前回予想から「９円00銭」に修正させていただきます。

