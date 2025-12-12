¡ÚMLB¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤âÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¡Ä¡Ä¥¢¥í¥ó¥½°ÜÀÒ¤Ç²ÝÂê»³ÀÑ¤Î¥á¥Ã¥Ä¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯Åú¤¨¤ò½Ð¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï°ìÎÝ¼ê°Ê³°¤Ë¤â»Ä¤µ¤ì¤¿¥íー¥¹¥¿ー²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¡£¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÊü½Ð¤¬Â³¤¯¥á¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢À¸¤¨È´¤¤Î¥Ôー¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â³°Ìî¼ê¡¢¼é¸î¿À¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤òÊü½Ð¡£¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°´ü´ÖÃæ¤ÎÊä¶¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÆüÁý¤·¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ç¤Ê²ÝÂê¤Ï¡Ö4¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×
¥á¥Ã¥Ä¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁ°¤ËÄ¹Ç¯¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ë¥â¤ò¥Þー¥«¥¹¡¦¥»¥ß¥¨¥óÆâÌî¼ê¤È¤Î¥È¥ìー¥É¤ÇÊü½Ð¡£¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¥Ö¥ë¥Ú¥ó¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤º¡£¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¥¢¥í¥ó¥½¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Áー¥à¤òµî¤ê¡¢Âç¤¤¯ÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤À¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬µó¤²¤¿¡ÖÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï°ìÎÝ¼ê¤Ë³°Ìî¼ê¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¡¢µß±çÅê¼ê¤Î4¤Ä¡£¤È¤ê¤ï¤±Æñ¹Ò¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÂåÌòÃµ¤·¤Ç¡¢¡Ö·êËä¤á¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤ò¾å²ó¤ë°ìÎÝ¼ê¤òÊä¶¯¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÁª¼ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ï¹¶·âÌÌ¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¯¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¤¬¾å²ó¤ë¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£
²¾¤Ë³°Ìî¼ê¤Ç¥¢¥í¥ó¥½¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂÇ·âÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ìÎÝ¼ê¤ÇÊä¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³ÍÆÀ¸õÊä¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£µð³Û·ÀÌó¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æâ³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー¤¬¡ÖºÇÅ¬²ò¡×¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹Åê¼ê¤¬¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤È¤Î3Ç¯·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¶¯²½¤âÌÜ»Ø¤¹¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢»Ô¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÆ°¤¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡©¤Þ¤â¤Ê¤¯Åú¤¨¤ò½Ð¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£