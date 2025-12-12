砂月凜々香が、新曲「Oh NO!!!!」を本日配信リリースした。あわせて、本日19時にYouTubeにて本楽曲のMVが公開される。

今作は、8月にリリースされた「START DASH★」、10月にリリースされた「Just take it slow tomorrow」に続き、同郷である福岡県出身の松隈ケンタが楽曲提供・プロデュースを担当。相手にどうしようもなく惹かれていく想いを疾走感のあるロックサウンドにのせた、新たな一面を垣間見れる楽曲に仕上がったという。またMVは、夜の工業地帯を背に身体を大きく揺らしながら歌う姿が印象的な作品になっているとのことだ。

なお砂月は、12月26日に主催クリスマスライブ＜Christmas party in RUIDO by Ririka Satsuki＞を東京・原宿RUIDOにて開催する。現在、前売りチケット販売中だ。

◆ ◆ ◆

◾️砂月凜々香 コメント＞

今回は海外の雰囲気が少し欲しくて英語の歌詞を入れました。

When you smile, my heart starts racing,

Like a melody I can’t stop chasing

（君が笑うと、胸がドキドキして

追いかけたくなるメロディーみたいなんだ）

Aメロのこの歌詞がとてもお気に入りで、相手にどんどん惹かれてしまう「やばい！どうしよう！」という想いを一言で表したくて、タイトルは「Oh NO!!!!」になりました。

他にも面白いフレーズを散りばめているので、是非歌詞にも注目しながら聴いてください。

◆ ◆ ◆

◾️＜Christmas party in RUIDO by Ririka Satsuki＞ 日時：2025年12月26日（金）OPEN 18:00 / START 18:30

会場：東京都 原宿RUIDO

出演：砂月凜々香、栞寧、松下れおな、はせとも。

チケット料金：前売 \3,500 / 当日 \4,000

チケット購入：https://t.livepocket.jp/e/ririkasatsuki