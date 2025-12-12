DEEN¡¢¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù¤Î¥¤¥¿¥¹¤È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ARUMANAÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«¡£¿·¥¢¡¼¼Ì¸ø³«¤â
DEEN¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë80Ç¯ÂåJ-ROCK¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡×¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×Åù¤ÇÏÃÂê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ARUMANA¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡£DEEN¡¦ÃÓ¿¹½¨°ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°Î¿Í¤äÌ¾²è¡¦·úÂ¤ÊªÅù¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸«Î©¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤ë°ìËç¤Ç¡¢DEEN¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÎò¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¾×·âÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Î³¨ÊÁ¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤âARUMANAÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼2¼ï¤È¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢DEEN½é¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPOP IN CITY¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCK IN CITY¡Ù¤À¡£º£ºî¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ë80Ç¯Âå¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¶»Ç®¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
BOØWY¡¢REBECCA¡¢ZIGGY¡¢°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡¢COMPLEX¡¢X JAPAN¡¢THE BLUE HEARTS¡¢PERSONZ¤È¤¤¤Ã¤¿80Ç¯Âå¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ð¥ó¥É¤«¤é¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡¢THE ALFEE¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ°¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë80Ç¯Âå¤òºÌ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
T¥·¥ã¥ÄÉÕ´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÎÂ¾¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏÁ´ÀÊ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆüÅìµþ¸ø±é¤òÁ´¶Ê´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-rayÉÕ»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢BONUS DISC¡Öband karaoke CD¡×ÉÕ¤Î2ËçÁÈ¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁ´·ÁÂÖ¤ËËÜ¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ°ú´¹·ô¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¡ØROCK IN CITY ¡Áband covers only¡Á¡Ù
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://erj.lnk.to/CwSNWb
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛCD+T-Shirts+Original Stickers¡¿9,020±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6190¡Á1
¡ú5ÂçÆÃÅµ
¡ARUMANAÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë
¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¹ë²ÚBOX»ÅÍÍ
£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(2¼ï)
¤¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¥Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÛCD+Blu-ray¡¿7,920±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6192¡Á3
¡ú3ÂçÆÃÅµ
¡ÆÃÅµBlu-ray¡§2025Ç¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±éÁ´¶Ê´°Á´¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¼ýÏ¿!!!
¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û2CD(BONUS DISCÉÕ)¡¿4,620±ß(ÀÇ¹þ) ESCL-6194¡Á5
¡ú½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ßÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼(2026/1/30¡Á3/7)²ñ¾ì¸ÂÄê Á´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ú´¹·ô
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ãCD¡ä¡Ê¡¡¡¡¡¡¡ËÆâ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
01.MARIONETTE (BOØWY)
02.¥Õ¥ì¥ó¥º (REBECCA)
03.GLORIA (ZIGGY)
04.Èá¤·¤ß¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (°ÂÁ´ÃÏÂÓ)
05.¥ß¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤ (MISS BRAND-NEW DAY) (¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º)
06.BE MY BABY (COMPLEX)
07.À±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹ (THE ALFEE)
08.ENDLESS RAIN (X JAPAN)
09.ÀÄ¶õ (THE BLUE HEARTS)
10.DEAR FRIENDS (PERSONZ)
¡ãBlu-ray¡ä ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
DEEN LIVE JOY -Break 26 ¡ÁROCK ON!¡Á
2025/03/01 Zepp DiverCity(Tokyo)
EAGLES STRIKE
¼ê¤´¤¿¤¨¤Î¤Ê¤¤°¦
SHE¡ÇS THE QUEEN
¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤
DOOR
CLASH ¡Á¿´¤Î¾×ÆÍ¡Á
KISS¤Î¹ÔÊý
Teenage dream
¾¯Ç¯
Ì´¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë
ROLLING LOVE
love me
Æ·¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç
·¯¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð
²Ì¤Æ¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø
Ì²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾ðÇ®
EXTREME JOURNEY
Family
ROSES
DEEP IN MY SOUL ¡Á¾å³¤¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼ LAST EPISODE¡Á
¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤
YOU ARE MY OASIS
À±¹ß¤ëÌë¡¢¤³¤ÎÀ±¤Ç
◾️¡ãDEEN Christmas Dinner Show 2025¡ä
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØÈôÅ·
³«¾ì 17:00/¥Ç¥£¥Ê¡¼ 18:00/¥·¥ç¡¼ 19:30¡Á
◾️¡ãDEEN LIVE JOY-Break27¡ä
2026
1·î30Æü¡Ê¶â¡ËZepp Fukuoka
³«¾ì 17:30¡¿³«±é 18:30
2·î1Æü¡ÊÆü¡ËZepp Namba¡ÊOSAKA¡Ë
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
2·î6Æü¡Ê¶â¡ËKT Zepp Yokohama
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 18:30
2·î8Æü¡ÊÆü¡ËZepp Nagoya
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
2·î11Æü¡Ê¿å¡ËÀçÂæPIT
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
2·î15Æü¡ÊÆü¡ËZepp Sapporo
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë
³«¾ì 16:30¡¿³«±é 17:30
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÊõ»³¥Û¡¼¥ë¡Ê¼¯»ùÅç¸©Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
³«¾ì 17:00¡¿³«±é 17:30
