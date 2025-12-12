ジャケット写真

今井美樹が、約8年ぶりとなる通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』を2026年2月11日に発売することを発表した。

2025年10月からNHK「みんなのうた」で放送されている「青空とオスカー・ピーターソン」など、珠玉の10曲を収録予定。アルバムのトータルプロデュースは今井美樹と布袋寅泰、参加するソングライターやアレンジャーには岩里祐穂、川江美奈子、諸見里修、カワノミチオ、河野圭、佐藤準、梅堀淳、倉田信雄の他、さだまさしが今井美樹に初めて楽曲を提供することが決定している。

初回限定盤Aには、2023年に開催された全国12公演のホールツアー＜今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”＞から2023年12月1日の東京・TACHIKAWA STAGE GARDENのライブ映像を全曲収録。初回限定盤Bには、2024年に開催された全国22公演のホールツアー＜今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”＞から2024年11月3日の東京・Bunkamuraオーチャードホールのライブ映像を全曲収録。また、アルバムジャケット写真、新たなアーティスト写真も公開された。

また、全形態の初回生産分限定の封入特典として、2026年5月から始まる全国ホールツアーのファンクラブ先行に次ぐプレミアムリザーブチケット先行抽選受付や、サイン入りポスターが100名様に当たるシリアルナンバーが封入される。こちらもぜひ注目してほしい。

さらに、12月20日16時より、アルバム収録曲「青空とオスカー・ピーターソン」で作詞を担当した岩里祐穂も出演する今井美樹オフィシャルファンクラブオンラインイベントの開催も決定している。タイトルは＜Miki’s Room＞で、この日のためだけに用意している内容や、2人のトークもぜひ楽しみにしていてほしい。オンラインイベントのチケットは、ファンクラブの年額プラン会員限定で販売中だ。

◾️ニューアルバム『smile』 2026年2月11日（水・祝）発売

商品予約URL：https://imaimiki.lnk.to/smilePR ▼初回限定盤A

・CD＋Blu-ray TYCT-69376

・CD＋DVD TYCT-69377

価格：8,800円（税込）

Blu-ray or DVD：全国12公演のホールツアー＜今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”＞から2023年12月1日のTACHIKAWA STAGE GARDENのライブ映像を全曲収録。 ▼収録内容

「今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”」

01.幸せになりたい

02.彼女とTIP ON DUO

03.SATELLITE HOUR

04.あこがれのままで

05.Miss You

06.あなたがおしえてくれた

07.Goodbye Yesterday

08.愛の詩

09.年下の水夫

10.海辺にて

11.re-born

12.祈り

13.Anniversary

14.DRIVEに連れてって

15.微笑みのひと

16.雨にキッスの花束を

17.瞳がほほえむから

18.PRIDE

19.新しい街で

20.PIECE OF MY WISH ▼初回限定盤B

CD＋Blu-ray TYCT-69378

CD＋DVD TYCT-69379

価格：8,800円（税込）

Blu-ray or DVD：全国22公演のホールツアー「今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”」から2024年11月3日の東京Bunkamuraオーチャードホールのライブ映像を全曲収録。 ▼収録内容

「今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”」

01.瞳がほほえむから

02.微笑みのひと

03.ふたりでスプラッシュ

04.Lluvia

05.memories

06.Blue Moon Blue

07.海辺にて

08.あなたがおしえてくれた

09.野性の風

10.Miss You

11.雨のあと

12.Ruby

13.Bluebird

14.どしゃ降りWonderland

15.雨にキッスの花束を

16.幸せになりたい

17.Pray

18.Goodbye Yesterday

19.PIECE OF MY WISH

20.PRIDE ▼通常盤

CDのみ TYCT-60258

価格：3,630円（税込） ▼全形態共通シリアルナンバー封入特典

・A賞：2026年5月から始まる全国ホールツアーのファンクラブ先行に次ぐプレミアム・リザーブチケット先行抽選受付

受付詳細は後日発表

＊チケットは抽選です。ご当選者様のみ購入することができます。

＊チケットはご購入いただくもので、招待ではございませんのでご注意ください。

＊また決済時、チケット料金に加え各種手数料がかかります。予めご了承ください。

＊シリアルナンバーは全形態共通。初回生産分のみ封入いたします。 ・B賞：サイン入りポスター〜お客様のお名前入り〜 100名様

＊ポスターに直筆でサインし、お客様のお名前を入れてプレゼントいたします。 ▼店舗別オリジナル特典

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルコースター

・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

・TOWER RECORDS：A4クリアファイル

・HMV：CDサイズステッカー

・TSUTAYA：ポストカード

・その他一般店舗：ポスター（B2サイズ）

※チェーン別特典が付くショップは共通特典対象外となります

※ショップにより特典が付かない場合がございます

※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします

※特典絵柄は後日発表いたします

◾️＜今井美樹 オフィシャルファンクラブ オンラインイベント I·M Official Fan Club First Exclusive Online Event “Miki’s Room”＞ 2025年12月20日（土）16:00スタート

※歌唱の予定はございません。 ▼チケット料金

視聴チケット: 3,300円（税込）

※システム利用料として別途330円（税込）が発生いたします。

※購入ページの表示価格は、チケット代とシステム利用料が合算された金額となります。

※お支払い方法によって別途事務手数料が発生します。 ▼チケット販売期間

〜2026年1月29日（木）21:00

イベント詳細：https://www.imaimiki-fc.net/posts/pages/cutylq