¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡¢½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖºÍÇ½¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·TV-CM¡Ö¼õ¸³¤Ë£é£î¥¼¥ê¡¼ ¶ÛÄ¥¤âÌ£Êý¤Ë¡×ÊÓ¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖºÍÇ½¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿¹±ÊÀ½²Û£é£î¥¼¥ê¡¼¤Î¿·TV-CM¡Ö¼õ¸³¤Ë£é£î¥¼¥ê¡¼ ¶ÛÄ¥¤âÌ£Êý¤Ë¡×ÊÓ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬º£½µ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
CMÆâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬£é£î¥¼¥ê¡¼CM¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¡¢10·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÍÇ½¡×¤¬´û¤Ë¤³¤Î²Æ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿WEB CM¤ËÂ³¤µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Éô³è¤ò´èÄ¥¤ë³ØÀ¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëWEB CM¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙTV¤Ç¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¿·CM¤Ç¤Ï¡ÖºÍÇ½¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç»ö¤ÊËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¼õ¸³À¸Ã£¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤Ï10·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤òÄó¤²¡¢2026Ç¯4·î¤Þ¤Ç¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤È¡¢½é¤Î³¤³°Ã±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤ëÂæÏÑ¸ø±é¤ò´Þ¤àÁ´34¸ø±é¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£12·î11Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¹Åç¸ø±é¤Ë¡ÖPEDRO¡×Ê¡²¬¸ø±é¤Ë¡ÖKALMA¡×¿·³ã¸ø±é¤Ë¡Ö¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Â¾6²Õ½ê¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¹ØÆþ¡§https://lnk.to/Sabasister_Justpunkrock_CD
¥µ¥Ö¥¹¥¯¡§https://lnk.to/Sabasister_justpunkrock
¢¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡¦¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
PCCA-06420 / 5,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆÃÅµDVD¤Î±ÇÁü¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊNeSTREAM LIVE¡Ë
¡¦¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡ÊCD Only¡Ë
PCCA-06421 / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.JUST PUNK ROCK!!
02.ºÍÇ½
03.ÂæÉ÷
04.¤¢¤«¤ë¤¯¤«¤ë¤¯
05.¥Ý¥Æ¥µ¥é
06.¥Ç¡¼¥Ó¥´¡ª
07.º£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê
08.½Õ¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È
09.¥Æ¥¥È¡¼
10.¥¹¥Æ¡¼¥¸
11.My way
12.My girlfriend is PIZZA OF DEATH
13.¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Æ
14.ºÇ¸å¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼
15.¥É¥¥¥ë¡¼¥Ô¡¼¥¢¥¤¥º
16.¥µ¥Ð¥«¥ó
¢¡DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Çs Live Archive 2024~2025
2024.09.28 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ at ÀçÂæRENSA
¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¥Ê¥¤¥È
¤·¤²¤Á¤ã¤ó
2024.10.05 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ at ¿·³ãLOTS
¥Ø¥¤¤Þ¤Þ¡ª¥×¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥ë¥ß¡¼
¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥¬¡¼¥ë
2024.10.25 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ FINAL at Zepp DiverCity
ºîÀï²ñµÄ
¤è¤·¤è¤·¥Þ¥·¡¼¥ó
¥¥é¥¥é¥æ¡¼
¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÈÏ²¼¤ÎÁë
¥Ý¥Æ¥µ¥é
¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼
2025.04.20 ¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ presents ¥µ¥Ð¥Õ¥§¥¹ vol.3 at ¥à¥é¥µ¥¥Ñ¡¼¥¯Î©ÀîÎ©Èô&TACHIHI BEACH
¥¹¥±¥Ü¡¼Å¥ËÀ¡ª
³Ð¸ç¤ò·è¤á¤í¡ª
¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëÆ¨¤·¤Æ¤¯¤ì
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Çs THEME
2025.06.03 My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour FINAL at ÀîºêCLUB CITTA¡Ç
¤Õ¤·¤®¤Ê¤¤ß
My girlfriend is PIZZA OF DEATH
My girlfriend is PIZZA OF DEATH ¶
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥×¥ê¥º¥Ê¡¼
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Æ
◾️¡ãJUST PUNK ROCK TOUR¡ä
¢¨½ªÎ»¸ø±é¤Ï¾ÊÎ¬
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë ¹â¾¾ DIME
w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë ÊÆ»Ò AZTiC laughs
w/ HERO COMPLEX
2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë ²¬»³ YEBISU YA PRO
w/ HERO COMPLEX
2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë µþÅÔ MUSE
w/ ¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë ¿À¸Í VARIT.
w/ Maki
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¼þÆî RISING HALL
w/ Maki
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¼¯»ùÅç CAPARVO HALL
w/ ENTH
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë ·§ËÜ B.9 V1
w/ ENTH
2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë Ä¹ºê DRUM Be-7
w/ ¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë ÂçÊ¬ DRUM Be-0
w/ ¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë ¾¾»³ WstudioRED
w/ SIX LOUNGE
2026Ç¯2/·î8Æü¡ÊÆü¡Ë ÀÅ²¬ LIVE ROXY SHIZUOKA
w/ »ÍÀ±µå
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ²Æì ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
w/ ·ò¤ä¤«¤Ê¤ë»Ò¤é
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë ÂæÏÑ SUB LIVE
¢¨¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é
¢¡¡ãJUST PUNK ROCK TOUR FINAL SIRIES¡ä
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¹Åç CLUB QUATTRO
w/ PEDRO
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ê¡²¬ DRUM LOGOS¡¡
w/ KALMA
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Ì¾¸Å²° Zepp Nagoya
¢¨¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Âçºå Zepp Osaka Bayside
¢¨¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é
2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÀçÂæ GIGS
¢¨¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é
2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¿·³ã LOTS
¢¨¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é
2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¿·³ã LOTS
w/ ¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Åìµþ Zepp DiverCity
¢¨¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é
¥Á¥±¥Ã¥È¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok