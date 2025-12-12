¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹õÈ±¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×SKY-HI¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡SKY-HI¤¬12Æü¡¢39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¹õÈ±¤ÎÁ°È±¤¢¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·Á¯¡ª¹õÈ±¡õÁ°È±¤¢¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎSKY-HI
¡¡11Æü¤È12Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿SKY-HI¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êÈè¤ì¤¿¡×¤ÈÈèÏ«º¤Øà¡Ê¤³¤ó¤Ñ¤¤¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSuccess Is The Best Revenge¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¡¢²»³ÚÀ©ºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½ºß¤Î¿´¶¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤È¤Ê¤ë¹õÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁ°È±¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿¨¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ±¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹õÈ±ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹õÈ±¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¹õÈ±¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤òÀä»¿¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SKY-HI¤Ï2026Ç¯5·î¤è¤ê¥Ä¥¢¡¼¡ØSKY-HI TOUR 2026 -Success is-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£2026Ç¯6·î17Æü¡¢18Æü¤Ë¤Ï¡¢Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
