大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋が11日（木）、「ウルドくん年賀状コンテスト」を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

毎年恒例のこの企画。審査委員長は今年もウルドくんが務め、応募者の中から入選した方には、横井俊広社長、ウルドくん、ヴァレリオ・バルドヴィン監督、選手からの年賀状（合計20枚・ランダム）がプレゼントされる。

応募締め切りは、郵送の場合は2025年12月25日（木）を目途に投函すること（エントリオ宛）、また2026年1月3日（土）と4日（日）にエントリオで開催するSVリーグ第9節 VC長野トライデンツ戦の来場時に持ち込みして応募することも可能だ。（会場内に投函BOXを設置予定）

入選作品の発表は、WD名古屋から賞品である年賀状の発送をもって代えるとし、応募の年賀状は1月17日（土）と18日（日）にIGアリーナにて開催するSVリーグ男子第11節 サントリーサンバーズ大阪戦で展示予定としている。

WD名古屋への愛を今年も年賀状に込めて、ぜひ応募してみてはいかがだろうか。