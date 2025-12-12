【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 1−2 マンチェスター・シティ（日本時間12月11日／サンティアゴ・ベルナベウ）

【映像】ブラジル代表FWが突然のスリップ

レアル・マドリードの本拠地であるサンティアゴ・ベルナベウの芝生の状態がファンの間で話題となっている。ブラジル代表FWロドリゴがスリップして足を痛めるなど、危険なシーンが見られる一幕があった。

レアル・マドリードは日本時間12月11日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第6節でマンチェスター・シティと対戦した。右のウイングとしてスタメン出場したロドリゴは28分に先制ゴールをマークした。しかし31分にアクシデントが発生する。

右サイドからのスローインを受けようとロドリゴが、左右に動きながらマークを外そうとする。次の瞬間、左足がずるっと滑り、全体重が右足に乗っかってしまったのだ。そのまま、内転筋を押さえてピッチにうずくまり、試合は中断。解説の林陵平氏は「滑ってましたね。かなり伸ばした形。これはいかんですよ。左足を滑らせて右足を踏ん張った時に内転筋を痛めましたね」とこの状況を説明した。

その後ロドリゴは立ち上がってプレーを続行させたが、一連の危険なシーンにファンたちは「味方を壊してるやん」「滑りすぎやって」「金あるんやからちゃんと整備してや」「先週末の試合から酷い状態やな」「あっちこっちで滑ってるもんな」「相手選手に対してもだけど、自チームの選手壊すことになるぞ」「サッカーできる環境じゃありません」など厳しい声が飛んだ。

サンティアゴ・ベルナベスでは11月16日に、アメリカンフットボール（NFL）のマイアミ・ドルフィンズとワシントン・コマンダースの一戦が行われた。スペイン紙『アス』によると1億5000万ユーロ（約269億7000万円）の経済効果があったようだ。

NFLの試合に向けて芝生を張り替えたが、これが悪影響を及ぼす。アウェイ6連戦を終えたレアル・マドリードが、ラ・リーガ第15節でセルタと対戦した際には芝生が緩く、林氏が「スケートリンクの上でプレーしているような状態だった」というように、両チームの選手が各所でスリップする事態が発生していた。今回の一戦でもその問題が解消されておらず、あわや大怪我につながるシーンとなった。

なおロドリゴはその後問題なくプレーを続け、試合終了までピッチに立ち続けた。チームは、前半のうちに逆転を許し、1ー2で敗れている。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）