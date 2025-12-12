2024年12月からスタートした、デラックスｘデラックスの全国ツアー＜爆裂!!ギガントスイングツアー＞の中から、2025年6月1日に地元「沖縄コンベンションセンター」で開催されたライブを収録したDVDのリリースが決定となった。

ド派手な演出とアゲアゲの楽曲で会場を盛り上げるデラデラ鉄板楽曲から、シンプルな編成のアコースティックセットまで多彩なステージがたっぷりと楽しめる映像作品だが、人気曲「ダイナミック琉球」ではオリジナル・アーティストであるイクマアキラとの共演も実現しており、見どころは多岐にわたる一作となったようだ。

13か月に及んだ＜爆裂!!ギガントスイングツアー＞も、2025年12月27日の大阪 梅田クラブ・クアトロ公演でついにファイナルを迎えるが、その余韻に浸る間もなく2026年の新たな全国ツアー＜天晴れ！！和気藹愛ツアー＞の発表も行われた。現時点における新ツアーのファイナル公演は、2026年7月20日（月 祝）のSGCホール有明というデラックスｘデラックスのライブ史上最大キャパの公演となっており、ライブを重ねるたびに動員を増やし続けるデラックスｘデラックスの快進撃にはまだまだ終わりがなさそうだ。

デラックスｘデラックス 爆裂！！ ギガントスイングツアー in 沖縄（DVD）

2025年12月26日リリース（オンライン超先行リリース）

DERA-004 ￥7000（税込）

1DISC仕様 豪華12Pブックレット付

受付 https://v-again.stores.jp/?category_id=64083640c808a468e5efc9f7 1.オープニング：GONG

2.LOVEマシーン

3.ブラックキャット・スウィング

4.エバビバ

5.オニサンコチラ改

6.-MC-

7.MEMEME〜女女しい女じゃいられない〜

8.かもめが翔んだ日

9.春色

10.この旅が終わる頃には

11.童神（Acoustic）

12.ヨバナシのテーマ（Acoustic）

13.め組のひと（Acoustic）

14.DGC

15.炎のファイター

16.ラララブラ〜愛の呪文〜

17.-MC-

18.ダイナミック琉球

19.ダンシング・ヒーロー（EAT YOU UP）

20.恋してよDISCO

21.シーヤ!!!

22.アンコール： GAISEN

23.飼いならされたいの

24.セクシー★ダイナマイト

25.一夜一夜に人見頃

26.END CREDIT

＜新全国ツアー「天晴れ！！和気藹愛ツアー」＞

2026年2月22日（日）岐阜 CLUB ROOTS

2026年2月23日（月祝）京都 磔磔

2026年2月27日（金）仙台 MACANA

2026年2月28日（土）秋田 クラブ スウィンドル

2026年3月7日（土）8日（日）札幌PENNY LANE 24

2026年3月20日（金 祝）富山SOUL POWER1

2026年3月22日（日）金沢AZ

2026年3月28日（土）29日（日）さいたま新都心 HEAVEN’S ROCK VJ-3

2026年4月4日（土）5日（日）沖縄 ミュージックタウン 音市場

2026年4月18日（土）大阪 なんばHatch

2026年4月26日（日）静岡 LiveHouse窓枠

2026年5月2日（土）宇都宮 HEAVEN’S ROCK VJ-2

2026年5月10日（日）甲府CONVICTION

2026年5月17日（日）横浜 F,A,D

2026年5月23日（土）名古屋 ElectricLadyLand

2026年6月6日（土）宮崎 LAZARUS

2026年6月7日（日）大分 DRUM Be-0

2026年6月27日（土）山口 RISING HALL

2026年6月28日（日）広島 LIVE VANQUISH

2026年7月4日（土）神戸チキンジョージ

2026年7月20日（月 祝）SGC HALL 有明（詳細は後日発表となります）

＋SGC HALL公演の詳細は後日発表

◆＜新全国ツアー「天晴れ！！和気藹愛ツアー」＞オフィシャルサイト