【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信

「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)用アクションRPG「NO LAW」のトレーラーが公開された。

本作は、スウェーデンのゲームスタジオ「Neon Giant」によるサイバーパンクな世界を舞台としたアクションRPG。トレーラーでは、腐敗した町で暮らす男性が、自宅で襲われたことをきっかけに立ちふさがる者はだれであれ始末するフィクサーのような戦いを繰り広げる様子を確認できる。

ゲームプレイについては、壁越しに敵を見つけたり、ハッキングしたり、スライディングしながら射撃したりと、アグレッシブにもステルスにも戦える模様だ。

【THE GAME AWARDS 2025: Official 4K60FPS Livestream (Today - 7:30p ET / 4:30p PT / 12:30a GMT)】