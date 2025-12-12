ピエール瀧、寿司店でプロ野球選手と遭遇「野球の話をいろいろさせていただき」
電気グルーブのメンバーでタレント、俳優のピエール瀧が12日にインスタグラムを更新。プロ野球選手との2ショットを公開すると、ファンから「胸熱」「ビックリな2ショット!!」といった反響が寄せられた。
【写真】ピエール瀧、プロ野球選手とガッチリ握手
瀧が「家族でお寿司を食べに行ったら、なんと偶然隣がマリーンズの小島投手！」と投稿したのは、千葉ロッテマリーンズ所属の小島和哉との2ショット。写真には、笑顔でガッチリと握手する瀧と小島の姿が収められている。投稿の中で瀧は「野球の話をいろいろさせていただき楽しい時間でした。大感謝！」と敬礼の絵文字を添えている。
この投稿にファンからは「電気＆ロッテファンの私にとっては胸熱です」「おおーっ、これはビックリな2ショット!!」「顔の大きさが瀧さんの半分！」などの声が集まっている。
■ピエール瀧
1967年4月8日生まれ。静岡県出身。石野卓球との電気グルーブとしての活動と並行して、タレントや俳優としても活躍。2025年は『宝島』、『新幹線大爆破』などの映画や『HEART ATTACK』（FOD）などのドラマに出演。
引用：「ピエール瀧」インスタグラム（@pierre_taki）
