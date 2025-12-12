奇跡の43歳・山川恵里佳、ミニ丈のトレーニングウェア姿が「スタイル抜群」 引き締まったボディに絶賛の声 2児の母
タレントの山川恵里佳が、12日までにインスタグラムを更新。トレーニング姿を披露すると称賛の声が多数寄せられた。
一昨年、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿やトレーニング姿を公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
今回は「呼吸の仕方を工夫しながらトレーニング どうなりたいかを素直に伝えられる空気感にいつも感謝です！」と、ミニ丈のトレーニングウェア姿での運動の様子を投稿。ファンからは「スタイル抜群」「努力のたまものですね」などの反響が集まっている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」インスタグラム（@erika_3_official）
