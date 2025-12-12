DCユニバース最新作『スーパーガール』2026年夏日本公開決定 ジェームズ・ガン製作総指揮の“スーパー”ニューヒロイン
DCユニバース最新作『スーパーガール』が、2026年夏に日本公開されることが決定。あわせてティザー予告編とティザービジュアルが解禁された。
【動画】『スーパーガール』予告編が公開
2022年にDCスタジオの共同CEOに就任して以来、ジェームズ・ガンはDCユニバース（DCU）をより魅力的な世界へと再構築し続けている。自ら監督した今年の『スーパーマン』は、全世界興行収入950億円（6.1億ドル）を突破する特大ヒットとなり、映画ファンからも絶賛を受け、「DCユニバース復活」を象徴する一本となった。日本でも「この夏はスーパーマン」というキャッチコピーのもと、激戦の夏興行で10億円超えのヒットを記録している。
そして2026年夏、『スーパーマン』に続く新章となる『スーパーガール』（原題：Supergirl）が公開される。主人公は、スーパーマン／クラーク・ケントの従妹にあたるスーパーガール／カーラ・ゾー＝エル。アメコミファンのみならず世界中で愛されてきた“スーパーガール”を主役に据え、新たな物語がいよいよ幕を開ける。
製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが担当する。ガンから監督のバトンを受け継いだクレイグ・ギレスピーは、女性を主役に据えた物語を数多く手掛けてきた実力派で、深いテーマ性と大胆な演出で作品に命を吹き込む手法はハリウッドでも一目置かれている。『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』（2018）ではマーゴット・ロビーをアカデミー賞主演女優賞ノミネートへ導き、ディズニー実写版『クルエラ』（2021）ではエマ・ストーンとタッグを組んで観客を魅了した。そんなギレスピーが、誰もが知るスーパーガールというキャラクターをどのように魅力的に再定義するのか、期待が高まるばかりだ。
主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのは、オーストラリア・シドニー出身のミリー・オールコック。2000年生まれ、25歳という若さで世界的キャラクターの大役に抜擢された次世代の注目株だ。『スーパーマン』での短い出演ながら強烈な存在感を放ったオールコックが再びスーパーガールを演じることは、彼女のキャリアにおける大きな節目となるだろう。
もちろん“スーパードッグ”のクリプトも再登場する。『スーパーマン』ではスーパーマンの愛犬かと思いきや、ラストで実の飼い主がスーパーガールだったことが明かされ話題を呼んだ。この愛らしくも重要な“犬”物が本作でどんな活躍を見せるのかも注目したい。
さらに、原作コミックにも登場し、スーパーガールやクリプトと旅を共にするエイリアンの少女ルーシー・メアリー・ノール役には、Netflixドラマ『三体』で注目を集めたイヴ・リドリーが決定。加えて、『アクアマン』シリーズでDCファンにはお馴染みのジェイソン・モモアの出演も明らかになっている。
このたび解禁されたティザー予告編では、冒頭に「スーパーマンが街を救った」との見出しが載った新聞が映し出され、本作が『スーパーマン』のエンディングから繋がるストーリーであることが示唆されている。続いて、家の中を歩き回るクリプトと、二日酔いでだるそうに目覚めるカーラが登場し、親しみやすさを持つ“Z世代”らしい新しいヒーロー像を垣間見ることができる。
その後、「私は、カーラ＝ゾー・エル。最高の23歳にする」と宣言する彼女だが、「大丈夫。私たちなら乗り越えられる」とクリプトに語りかける様子から、過去に何らかの辛い出来事を経験していることがうかがえる。そしてルーシーが登場し、カーラの故郷であるクリプトン星の崩壊について触れられるが、この過去が今後のストーリーにどのように影響するのか。
続いて、待望の“スーパーガール”のコスチュームとアクションシーンも初公開。目から光線を放つなど、スーパーマンに並ぶ能力が披露され、本作でのスーパーガールの活躍への期待が膨らむ。終盤には、「スーパーマンの能力は？」とルーシーに聞かれた彼女が「彼は人の善を見抜く。私は真実を見抜く」と応答。このセリフは、スーパーマンとは異なる視点を持つスーパーガールというキャラクターの本質を端的に表すほか、DCユニバースのニューヒロインとなる彼女の新たな物語の誕生を強く予感させる。
予告編の解禁にあわせて、スーパーイカすティザービジュアルも到着した。スーパーガールが正面に描かれ、青背景にあの“S”マークが用いられたシンプルながら力強いデザインとなっている。その構図は“これぞスーパーガール”と言わんばかりの仕上がり。また、コピーには「真実／正義／どうでもいい」という挑発的かつ逆説的な言葉があしらわれており、彼女の性格や価値観を象徴し、型破りで自立した新世代のヒーロー像を強く想像させる。
2025年夏には『スーパーマン』、そして2026年夏には『スーパーガール』。ジェームズ・ガンが創り上げる新生DCユニバースが贈る、2年連続の“スーパー”イベントはまさに注目必至だ。満を持して初公開された『スーパーガール』の情報は、これから明らかになる点も多い。謎に包まれた物語がどのような展開を見せるのか、“スーパー”気になる続報に期待したい。
映画『スーパーガール』は2026年夏公開。
【動画】『スーパーガール』予告編が公開
2022年にDCスタジオの共同CEOに就任して以来、ジェームズ・ガンはDCユニバース（DCU）をより魅力的な世界へと再構築し続けている。自ら監督した今年の『スーパーマン』は、全世界興行収入950億円（6.1億ドル）を突破する特大ヒットとなり、映画ファンからも絶賛を受け、「DCユニバース復活」を象徴する一本となった。日本でも「この夏はスーパーマン」というキャッチコピーのもと、激戦の夏興行で10億円超えのヒットを記録している。
製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが担当する。ガンから監督のバトンを受け継いだクレイグ・ギレスピーは、女性を主役に据えた物語を数多く手掛けてきた実力派で、深いテーマ性と大胆な演出で作品に命を吹き込む手法はハリウッドでも一目置かれている。『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』（2018）ではマーゴット・ロビーをアカデミー賞主演女優賞ノミネートへ導き、ディズニー実写版『クルエラ』（2021）ではエマ・ストーンとタッグを組んで観客を魅了した。そんなギレスピーが、誰もが知るスーパーガールというキャラクターをどのように魅力的に再定義するのか、期待が高まるばかりだ。
主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのは、オーストラリア・シドニー出身のミリー・オールコック。2000年生まれ、25歳という若さで世界的キャラクターの大役に抜擢された次世代の注目株だ。『スーパーマン』での短い出演ながら強烈な存在感を放ったオールコックが再びスーパーガールを演じることは、彼女のキャリアにおける大きな節目となるだろう。
もちろん“スーパードッグ”のクリプトも再登場する。『スーパーマン』ではスーパーマンの愛犬かと思いきや、ラストで実の飼い主がスーパーガールだったことが明かされ話題を呼んだ。この愛らしくも重要な“犬”物が本作でどんな活躍を見せるのかも注目したい。
さらに、原作コミックにも登場し、スーパーガールやクリプトと旅を共にするエイリアンの少女ルーシー・メアリー・ノール役には、Netflixドラマ『三体』で注目を集めたイヴ・リドリーが決定。加えて、『アクアマン』シリーズでDCファンにはお馴染みのジェイソン・モモアの出演も明らかになっている。
このたび解禁されたティザー予告編では、冒頭に「スーパーマンが街を救った」との見出しが載った新聞が映し出され、本作が『スーパーマン』のエンディングから繋がるストーリーであることが示唆されている。続いて、家の中を歩き回るクリプトと、二日酔いでだるそうに目覚めるカーラが登場し、親しみやすさを持つ“Z世代”らしい新しいヒーロー像を垣間見ることができる。
その後、「私は、カーラ＝ゾー・エル。最高の23歳にする」と宣言する彼女だが、「大丈夫。私たちなら乗り越えられる」とクリプトに語りかける様子から、過去に何らかの辛い出来事を経験していることがうかがえる。そしてルーシーが登場し、カーラの故郷であるクリプトン星の崩壊について触れられるが、この過去が今後のストーリーにどのように影響するのか。
続いて、待望の“スーパーガール”のコスチュームとアクションシーンも初公開。目から光線を放つなど、スーパーマンに並ぶ能力が披露され、本作でのスーパーガールの活躍への期待が膨らむ。終盤には、「スーパーマンの能力は？」とルーシーに聞かれた彼女が「彼は人の善を見抜く。私は真実を見抜く」と応答。このセリフは、スーパーマンとは異なる視点を持つスーパーガールというキャラクターの本質を端的に表すほか、DCユニバースのニューヒロインとなる彼女の新たな物語の誕生を強く予感させる。
予告編の解禁にあわせて、スーパーイカすティザービジュアルも到着した。スーパーガールが正面に描かれ、青背景にあの“S”マークが用いられたシンプルながら力強いデザインとなっている。その構図は“これぞスーパーガール”と言わんばかりの仕上がり。また、コピーには「真実／正義／どうでもいい」という挑発的かつ逆説的な言葉があしらわれており、彼女の性格や価値観を象徴し、型破りで自立した新世代のヒーロー像を強く想像させる。
2025年夏には『スーパーマン』、そして2026年夏には『スーパーガール』。ジェームズ・ガンが創り上げる新生DCユニバースが贈る、2年連続の“スーパー”イベントはまさに注目必至だ。満を持して初公開された『スーパーガール』の情報は、これから明らかになる点も多い。謎に包まれた物語がどのような展開を見せるのか、“スーパー”気になる続報に期待したい。
映画『スーパーガール』は2026年夏公開。