乃木坂46・梅澤美波、至近距離の水着ショット披露！ 2nd写真集『透明な覚悟』先行カット第4弾解禁
2026年2月3日発売となる乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先行カット第4弾が解禁された。
【写真】梅澤美波、ミラノのホテルの屋上にある「天空のプール」で青空に映えるカラフルな水着姿に
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
解禁されたのは、彼女の囁き声が聞こえてきそうな、まさに“ゼロ距離”な水着ショット。ミラノ中心地にあるホテルの屋上プールで、カラフルなストライプ柄の水着姿を披露している。ビーチチェアに横たわりながらこちら側を見つめる視線に、思わずドキッとしてしまうカットだ。
梅澤は「360°見渡す限りミラノの街が一望できて、まるで街の中にプールが浮かんでいるかのような、嘘みたいに綺麗な景色の中で、すごく楽しく撮影できました！ こちらはイタリア旅1発目の水着。柄もポップで明るく見せてくれたと思います」とコメントしている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円。
【写真】梅澤美波、ミラノのホテルの屋上にある「天空のプール」で青空に映えるカラフルな水着姿に
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
梅澤は「360°見渡す限りミラノの街が一望できて、まるで街の中にプールが浮かんでいるかのような、嘘みたいに綺麗な景色の中で、すごく楽しく撮影できました！ こちらはイタリア旅1発目の水着。柄もポップで明るく見せてくれたと思います」とコメントしている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円。