◾️＜ねぽらぼライブ re:VISION Holoearth Live＞

特設サイト：https://holoearth.com/nepolabo-live/

出演：桃鈴ねね / 尾丸ポルカ / 雪花ラミィ / 獅白ぼたん

開催日時：2025年12月21日（日）開演 19:00

会場：ホロアース

◆re:VISION Holoearth Liveとは？

※本公演は事前収録となります。今後は、生出演による公演も開催する予定です。

▼ライブ参加方法

ホロアースから参加する「ねぽらぼに会えるライブ」と動画配信サービスによる「視聴するライブ」の2つの参加方法をご用意しました。

▼「ホロアース」から参加

ホロアースライブに参加するには、Windows PCでホロアースのインストールとアカウント作成、ホロアース内でアイテム「ねぽらぼライブ re:VISION IDカードホルダー」のご購入が必要です。ご自身のアバターが「ねぽらぼライブ re:VISION IDカードホルダー」を所有することで、ライブ会場に入場できます。

▼ホロアースだけの限定特典

・ライブ終演後の 「ホロアース限定の特別パート」 へ参加できます。ねぽらぼとの余韻を共有できる特別な時間をご用意。

・初回ライブ後には、 3D空間がまるごと保存された「3Dアーカイブ」にて、再びライブへ参加できます。違う視点で参加したり、写真撮影をしたり、気になるシーンを再体験できます。

※3Dアーカイブは、2025年12月21日〜2026年1月4日まで、指定されたタイムスケジュールで開催されます。

▼ダウンロードページ

ホロアースダウンロード：https://holoearth.com/download/

※Windowsのみ対応となります。あらかじめご了承ください。

※必要なPCスペックは、ホロアースダウンロードページでご確認いただけます。

▼タイムスケジュール

▼注意事項

※本公演のスクリーンショット（静止画）は、全編を通してSNSへ投稿いただけます。

※無料公開パート（1曲目およびそのMCまで）の動画は、YouTubeへの投稿が可能です。その他SNSへの動画投稿は、音声無し・30秒以内に限ります。

※3Dアーカイブは、タレントとの同時視聴イベント等の実施時に、イベント会場内スクリーンへの映像投影となる場合があります。

▼「配信チケット」での参加

配信チケット (SPWN、ZAIKO)

3,500円（税込）

受付期間：2025年12月11日（木）22:00 〜2025年1月21日（水）22:00

アーカイブ視聴期間：2026年1月21日（水）23:59まで

▼SPWNチケット購入

日本：https://spwn.jp/events/evt_25122101-jpholo5thgenlive

海外：https://spwn.jp/events/evt_25122102-engholo5thgenlive

▼ZAIKOチケット購入

日本：https://hololive-production.zaiko.io/item/377219

海外：https://hololive-production.zaiko.io/item/377219?_=1764152832142

▼注意事項

※SPWN、ZAIKOを利用した「動画配信」になります。ホロアース上の機能は使用できません。

※公演終了後準備ができ次第アーカイブ視聴可能となり、各公演アーカイブ視聴期間中は何度でもご視聴いただけます。

※アーカイブ視聴期間を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。

※本チケットの購入時、別途手数料として220円が発生いたします。

YouTubeで冒頭部分を無料配信

ライブの冒頭部分をYouTubeにて無料配信します。

▼注意事項

・無料パート（1曲目およびそのMCまで）の動画は、YouTubeへの投稿が可能です。

・その他SNSへの動画投稿は、音声無し・30秒以内に限ります。

◆ねぽらぼライブ re:VISION Holoearth Live デジタルグッズ

本公演開催に合わせ、ホロアース内にてねぽらぼライブ re:VISION Holoearth Liveのデジタルグッズが発売開始しました。12月21日のライブ公演後には新たなアバターファッションアイテムも登場予定です。

◆ねぽらぼライブ re:VISION Holoearth Live リアルグッズ

今回のライブグッズが現実の世界でカタチとなります。ねぽらぼがホロアースで自作したライブ記念TシャツがAmazonで販売開始。バーチャルとリアル、ふたつの世界をつなぐ特別なアイテムです。ねぽらぼライブ re:VISION Holoearth Liveの記念グッズは第2弾の発売も予定しております。お楽しみにお待ち下さい。

▼グッズ購入(日本)

https://www.amazon.co.jp/stores/page/8ACB72A0-6E57-4B2F-861C-152C92B0A1C7?ingress=0&visitId=79a1941c-972c-41b9-bc4f-a2a02e5b8838

▼グッズ購入(海外)

https://www.amazon.co.jp/stores/page/8ACB72A0-6E57-4B2F-861C-152C92B0A1C7?ingress=0&visitId=11453da2-e1e0-4a16-8b31-30359e69e6c4&language=en_US

◆バーチャル空間プロジェクト「ホロアース」について

「ホロアース」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所「ホロライブプロダクション」のカバー株式会社が手がける、とある異世界を舞台にしたバーチャル空間プロジェクトです。ユーザー自身がアバターとして参加し、自由に世界を探索したり、ユーザー同士でコミュニケーションや創作活動を楽しんだりできるほか、バーチャルタレントが“本人の姿”で登場するイベントや、ユーザー発のアイテム・空間の共有などを通じて、バーチャルとリアルが交わる新たな体験を提供します。

▼プレイ方法

「ホロアース」をインストールすることで、誰でも無料でプレイすることができます。

「ホロアース」のインストール方法は下記URLをご確認下さい。

https://holoearth.com/download/

※「ホロアース」はPC（Windows）でご利用いただけます。