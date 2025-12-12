Æþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î¥Æ¥ìÄ«¿Íµ¤½÷À¥¢¥Ê¤¬Æ±´ü¤È〝ÊúÍÊ〟¡ÖÈþ½÷Æ±´ü¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¾¾²¬¼ëÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±´ü¥¢¥Ê¤È¤Î〝ÊúÍÊ〟¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤à¤®¤å¤Ã¡ªÃçÎÉ¤·〝ÊúÍÊ〟2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡ÖºòÆü¤Î¥ß¥é¥¯¥ë9¡¡¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤ä¤¡～¡£»ä¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤ËÉ½¾ðË¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÍ¥¤·¤¤±©Ä»¤µ¤ó¡¢ÎÉ½ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¡¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤è¤Ã¤Á¤ã¤óMC¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ～¡ª¡¡¥¯¥¤¥º¡¢¥·¥åー¥È¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Æ±´ü¤Î»°»³²ì»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÈÊú¤¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡»°»³¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¥·¥åー¥È¡¡¾Ð¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÈ¿±þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢¡ÖÆ±´ü£²¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·´¶¡×¡¢¡ÖÈþ½÷Æ±´ü¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¥¢¥Ê¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2024Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥âー¥Ë¥ó¥°¥·¥çー¡×¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
