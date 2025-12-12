前川黛也、大迫敬介、植田直通にハローキティぬいぐるみ贈呈

Jリーグは12月11日に横浜市内でJリーグアウォーズを開催し、最優秀選手賞やベストイレブンなどの各賞受賞者が発表された。

表彰の一つとして、フェアプレー個人賞が発表され、ヴィッセル神戸のGK前川黛也（2回目）、サンフレッチェ広島のGK大迫敬介（3回目）、そして鹿島アントラーズのDF植田直通（初受賞）の3選手が受賞している。

この賞に対しては、副賞として「サンリオ」から大きな「ハローキティぬいぐるみ」が副賞として贈呈された。今シーズンのJ1でフルタイム出場を果たした上に退場はもちろん、警告も一度も受けなかった植田は授賞式で、この巨大キティちゃんぬいぐるみを受け取り笑顔。プレゼンターを務めたハローキティを前に「憧れでもあるキティちゃんに会えたことを嬉しく思います」と笑顔を見せ、「フェアプレー賞に選ばれたから、というわけではないですが、キティちゃんのように世界中から愛されるような人になりたい」と話して、場内を沸かせていた。

また、前川はキティぬいぐるみに寄り添って抱きついて、満面の笑顔を見せて「かわいすぎる」「こんな前川選手、あまり見ないですね」という声をかけられていた。

SNS上では巨大ぬいぐるみ、それを受け取った選手たちも大きな話題となり、「私も欲しい」「ビックサイズキティちゃん可愛すぎるし、それを抱いてるナオ可愛い」「推し×推し＝尊い」「植田×キティ最高にかわいい」「キティさん思ったよりかなり大きかった」「黛也選手が大きなキティちゃんをどうやって自宅まで持って帰るのか非常に気になる」「素晴らしい笑顔」「あまりにも可愛かったので、スクショ撮ってしまった」など、さまざまな反響が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）