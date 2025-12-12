リリースで発表

J2の藤枝MYFCは12月12日、元日本代表の太田吉彰氏がヘッドコーチ、杉浦大輔氏がコーチに就任すると発表した。

太田氏は2002年にジュビロ磐田でプロのキャリアをスタートさせ、その後ベガルタ仙台への期限付き移籍を経て再び磐田でプレーし、18年まで在籍。Jリーグ通算では385試合に出場し、47得点を記録した。現役最後のシーズンは品川CCでプレーした。日本代表としては2007年に国際Aマッチ1試合に出場している。

杉浦氏はかつてサンフレッチェ広島、浦和レッズ、北海道コンサドーレ札幌でミハイロ・ペトロヴィッチ氏の下で通訳兼コーチを務めたことでも知られており、今年は中国3部・深圳2028で監督を務めてた。

藤枝は同日に元日本代表DF槙野智章氏の新監督就任を発表しており、太田氏とは品川CCで選手と監督として、杉浦氏とは浦和時代に共闘している。

太田氏のコメントは以下のとおり。

「このたび、藤枝MYFCのヘッドコーチに就任いたしました、太田吉彰です。このような貴重な機会をいただき、クラブ関係者の皆様、そして日頃から温かい応援を送ってくださるファン・サポーターの皆様に、心より感謝申し上げます。日々の積み重ねを大切にし、選手の成長とチーム力の向上に全力で取り組んでいく覚悟です。チームの力になれるよう謙虚に、そして熱い気持ちを持って、チームが前へ進むために力を尽くします。今シーズン、藤枝MYFCがさらに躍動し、“藤枝らしいサッカー”をより一層ピッチ上で体現できるよう、全身全霊で指導にあたります。スタジアムでサポーターの皆様にお会いできることを、楽しみにしています。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします」

杉浦氏のコメントは以下のとおり。

「この度、藤枝MYFCのコーチに就任いたしました杉浦大輔です。広島、浦和、札幌でミハイロ・ペトロヴィッチ監督のもと通訳兼コーチとして経験を積み、昨年プロライセンスを取得しました。今年は中国3部・深圳2028で監督を務め、U20の若いチームを率いて3位という結果に導くことができました。これまで培ってきた知識と経験を、藤枝MYFCのために注ぎ込みたいと思っています。サッカーの街・藤枝で新たな挑戦ができること、そして広島・浦和では“選手と通訳兼コーチ”として共に戦った槙野監督と再び仕事ができることを、とても嬉しく感じています。槙野監督の持つエネルギーとリーダーシップをしっかりと支え、藤枝MYFCがさらに力強く前進していけるよう全力を尽くします。藤枝MYFCを、もっと強く、もっと速く、もっと魅力あるチームに進化させるため、覚悟を持って挑みます。藤枝MYFCを愛する皆さん、一緒にクラブを押し上げていきましょう。皆さんの声援が、選手を動かし、チームを変え、未来を作ります。どうかこれからも熱いサポートをよろしくお願いします」（FOOTBALL ZONE編集部）