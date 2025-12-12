12日午後0時21分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度3を観測したのは、北海道の函館市、青森県の五所川原市、つがる市、平内町、外ヶ浜町、中泊町、八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸町、五戸町、青森南部町、階上町、それにむつ市、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、軽米町、それに一戸町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□北海道

函館市



□青森県

五所川原市 つがる市 平内町

外ヶ浜町 中泊町 八戸市

三沢市 野辺地町 七戸町

六戸町 東北町 おいらせ町

三戸町 五戸町 青森南部町

階上町 むつ市



□岩手県

盛岡市 二戸市 八幡平市

軽米町 一戸町

■震度2

□北海道

渡島北斗市 七飯町 渡島森町

江別市 福島町 知内町

木古内町 上ノ国町 厚沢部町

白老町 厚真町 安平町

むかわ町 新冠町



□青森県

青森市 今別町 蓬田村

板柳町 鶴田町 十和田市

横浜町 六ヶ所村 田子町

新郷村 東通村 佐井村

黒石市 鰺ヶ沢町 藤崎町

田舎館村



□岩手県

滝沢市 雫石町 葛巻町

岩手町 紫波町 矢巾町

九戸村 宮古市 久慈市

普代村 野田村 岩手洋野町

花巻市 北上市 遠野市

一関市 奥州市 平泉町



□宮城県

登米市 栗原市 宮城美里町

丸森町 石巻市



□秋田県

潟上市 三種町 井川町

大館市 鹿角市 北秋田市

小坂町 上小阿仁村 大仙市



□山形県

中山町

■震度1

□北海道

鹿部町 札幌北区 札幌東区

札幌白石区 札幌厚別区 札幌手稲区

札幌清田区 渡島松前町 檜山江差町

乙部町 苫小牧市 登別市

新ひだか町 新篠津村 千歳市

恵庭市 北広島市 長万部町

ニセコ町 黒松内町 三笠市

南幌町 長沼町 胆振伊達市

豊浦町 壮瞥町 日高地方日高町

平取町 浦河町 様似町

えりも町 広尾町 標津町



□青森県

大間町 風間浦村 弘前市

平川市 深浦町 西目屋村

大鰐町



□岩手県

山田町 岩泉町 田野畑村

西和賀町 金ケ崎町 大船渡市

釜石市 住田町 大槌町



□宮城県

気仙沼市 大崎市 宮城加美町

名取市 角田市 岩沼市

大河原町 亘理町 東松島市

松島町 利府町



□秋田県

能代市 男鹿市 藤里町

五城目町 八郎潟町 大潟村

横手市 湯沢市 仙北市

秋田美郷町 羽後町 秋田市

由利本荘市 にかほ市



□山形県

酒田市

