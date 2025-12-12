赤ちゃんが泣いている時や遊びに誘った時、ワンコは愛にあふれた行動を見せて…？ワンコと赤ちゃんの尊い日常が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破しています。

【動画：赤ちゃんのことが大好きな様子の犬→泣いていると、そばに来て…愛情いっぱいな『まさかの行動』】

赤ちゃんがワンコを遊びに誘ったら…

Instagramアカウント「picostagram0423」に投稿されたのは、シーズーの「ピコ」ちゃんと赤ちゃんの日常です。ある日、ピコちゃんがソファでくつろいでいると、赤ちゃんが一生懸命床を這って近づいてきて、「一緒に遊ぼうー！」というようにお手々を伸ばしたそう。

するとピコちゃんはぴょんっとソファから飛び降りて、赤ちゃんのそばへ。赤ちゃんの頭の匂いをクンクン嗅いだりお耳をペロペロ舐めたり、ピコちゃんなりの方法で愛を伝え始めたそうです。

その愛情表現がくすぐったいのか、赤ちゃんは小さなお手々でお耳をガード。それでもピコちゃんの愛は止まらず、ガードをかいくぐってペロペロ攻撃を続けていたとか。2人の仲の良さが伝わってくる可愛いやり取りに、思わず頬が緩みます。

赤ちゃんが泣いた時のワンコの行動

別の日、赤ちゃんは寝ていたのですが、途中で泣き出してしまったそう。するとピコちゃんは心配になったようで、「どうしたの？」と様子を見にきてくれたとか。

さらに「大好きだよ！そばにいてあげるから泣かないで」とばかりに、赤ちゃんのお手々やお顔をペロペロと舐めてくれたそうです。赤ちゃんはピコちゃんの愛を感じて心が落ち着いたのか、泣き止んで穏やかな表情に。

しかし舐めるのを止めるとまたぐずり出してしまったので、ピコちゃんは再び「よしよし、泣かないで～」とお手々をペロペロ…。優しさあふれる光景に、心が温かくなります。

ワンコは素敵なお姉さん

普段のピコちゃんはとっても甘えん坊とのことですが、赤ちゃんといる時はしっかりお姉さんの役割を担ってくれているようです。きっとこれからもピコちゃんは赤ちゃんの成長を温かく見守り、愛を伝え続けてくれることでしょう。

この投稿には「優しいね」「大好きだよ！のペロペロがカワイイ」「ミルクの良い匂いでもするんですかね」といったコメントが寄せられています。

ピコちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「picostagram0423」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「picostagram0423」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。