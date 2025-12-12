おでかけ中に車の運転に疲れてしまったので、サービスエリアで休憩しようとしたら…？飼い主思いのワンコの行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で73万回再生を突破。「素敵」「天才」「気遣いに感動」「私も見習わなきゃ」といった声が寄せられています。

【動画：車の運転に疲れたのでSAで休憩→犬が何か言いたそうに…人間以上な『まさかの気遣い』】

飼い主さんが車の運転に疲れたら…

TikTokアカウント「zippy1006_jolly1111」に投稿されたのは、ボーダーコリーの兄弟「ジッピー」くん＆「ジョリー」くんと車でおでかけした時の出来事です。途中で飼い主さんは運転に疲れてしまったため、サービスエリアで休憩することに。そろそろ喉が乾いているかと思って、2匹にお水をあげようとする飼い主さん。

しかしジッピーくんはほんの少ししかお水を飲まずに、何か言いたげなお顔で飼い主さんを見つめたとか。飼い主さんが車の中で「疲れた」と言っていたため、「僕はもうお水飲み終わったから、休憩したら？」と気遣ってくれているようです。

ワンコの気遣いがすごい！

その後、ジッピーくんは「こっちに来て」とばかりにトコトコと歩き出したかと思うと、自動販売機の前で立ち止まったそう。どうやら「ジュース飲んで休憩しなよ」と言っているようです。ここまでの気遣いは、人間でもできない人が多いのでは…？ジッピーくんの優しさと賢さには、驚いてしまいますね！

気持ちが伝わると笑顔に

そして飼い主さんが「じゃあジュース買うか！」と言うと、ジッピーくんは自分の気持ちが伝わったことが嬉しくてニッコリ。弟犬のジョリーくんもジッピーくんの隣で、「そうしなよ～」とばかりにニコニコしていたとか。2匹の可愛い笑顔を見るだけで、飼い主さんの疲れは吹き飛んでしまったことでしょう。

この投稿には「可愛すぎて涙出た」「愛を感じた」「頭良すぎる」「なんて優しくていい子」「私の彼氏よりよっぽど気が利く」「汲み取れる飼い主さんも素敵」といった絶賛のコメントが多数寄せられています。優しくて気配り上手なジッピーくんを、我々人間も見習いたいものですね！

ジッピーくん＆ジョリーくんのお利口さんで可愛い姿や、飼い主さんとの愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「zippy1006_jolly1111」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「zippy1006_jolly1111」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。