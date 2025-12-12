ハマる人いっぱいいそう！大人が没頭する楽しさ！作ったら飾れる100均アートキット
商品情報
商品名：ビーズアートキット絵画（ライオン／建物）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：200mm×200mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480750682
作った後は飾って楽しめる！ダイソーの『ビーズアートキット絵画』
さまざまな100円ショップで目にする、ビーズアートキット。なんとダイソーで、200mm×200mmと存在感のあるサイズ感の作品が作れるビーズアートキットを発見しました！
今回ご紹介するのは『ビーズアートキット絵画（ライオン／建物）』。絵柄はライオンと建物の2種類があるうち、建物を選んでみました。
価格は110円（税込）。手軽に始められるのも魅力です。
ベース1枚、ビーズ6色、トレイ1個、ペン軸1本、粘着グルー1枚がセットになっています。
なので、準備するものは一切なし！これ1つで完結できるのが何よりも嬉しいです！
まず、粘着グルーのフィルムを剥がし、ペン先にプスッとさして付けます。
あらかじめビーズの記号とシールに貼る部分を確認して、トレイの上にビーズを出しておきます。
そして、ペン先にビーズの表面を付けます。
ひたすら黙々とビーズを貼り付けていく作業が楽しい！
あとは、ベースのフィルムを剥がし、黙々とビーズを記号通りに付けていく作業になります。
説明がシンプルで作りやすいため初心者でも取り組みやすく、集中できて楽しいです！
いつもスマホばかり見ている筆者ですが、実際に手を動かして作品を作っていく充実感を味わうことができて嬉しいです。
筆者はなかなか作業が進まず、この時点ではまだ途中の段階ですが、完成したら平らなもので軽くビーズを押し当て、ビーズをしっかりと接着させます。
細かな作業なので、かなり没頭できてリラックス効果も期待できると思いました！
達成感を味わえる仕上がりで、しかも完成後はインテリアにもなり一石二鳥です。
ダイソーの『ビーズアートキット絵画（ライオン／建物）』。プチプラで趣味を楽しめる、とても楽しい商品でした！
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。