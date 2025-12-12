お願いだからリングだけ売ってくれ！本当はダメだけどついやっちゃう…コスパ最強裏技
商品情報
商品名：そのままポイッと捨てられる！髪の毛キャッチャー お風呂の排水口用
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：リングW108×H108×D0.3mm／ネット160mm
内容量：6セット
販売ショップ：セリア
JANコード：4905687333761
排水口掃除の地味な悩み…解決するセリアの神アイテム
お風呂の排水口掃除は避けて通れない家事の一つですよね。常にキレイに保ちたいけれど、お掃除に手間はかけたくない。
そんな悩みを抱えていた私がセリアで発見したのが『そのままポイッと捨てられる！髪の毛キャッチャー』です。
リングをネットにセットして、そのまま排水口に置き、ゴミが溜まったら全体をポイッと捨てられるという便利なアイテム。
使用できるのは目皿が直径10~10.5cmの丸型の排水口です。
リングの凹凸を折り曲げることでしっかり、ネットを固定でき、水の流れにも負けずしっかり髪の毛をこしとってくれるスグレモノです。
頑丈すぎるリングに大注目！ついついやってしまう「コスパ最強裏技」
リングはポリプロピレン製で、文具用のファイルの表紙のような、しっかりとした素材感があります。
1度使うくらいでは全くへこたれません。
目皿と違って網目などがない構造のため、使用後のネットを外して水やお湯で流すとあっという間に汚れがキレイになります。いつまでもベタついたり、汚れが残ったりすることがありません。
本来の使い方は「ネットとリングをセットで使い捨てる」のが正解。でもこの丈夫なリングを使い捨ててしまうのはあまりにも惜しい…！
商品名：お風呂の排水口ネット浅型
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：17cm
内容量：55枚
ショップ：セリア
JANコード：4947879008705
そこでセリアで排水口ネットを入手。
リングにセットしてみたところ、普通に使えてしまったんです…。純正のネットより、1cmほど長いので固定する位置を調整しました。
もちろん、本来の用途とは異なるため、自己責任で実施しています。
お掃除をするたびにリングを確認して破損がないか確かめてから再利用しています。もともと使い捨て前提の商品なので、リングの劣化が気になったら躊躇なくポイッと捨てることができます。
排水口のゴミをこまめに掃除したいけどコスパが気になっていた私にとっては革命的な発見となりました。
今回はセリアの『そのままポイッと捨てられる！髪の毛キャッチャー』の活用術をご紹介しました。
6セット110円でもコスパ優秀ですが、別のネットと組み合わせれば、さらに家計に優しく使えます。
掃除へのハードルを下げてくれるこのアイテム、ぜひ店頭でチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。