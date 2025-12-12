大判サイズが100円だよ！足の冷えを一気に解消！もう手放せない冬の必需品

冬はとにかく足先の冷えに悩まされますよね…。特にデスクワーク中は冷えによって集中力も途切れて、なかなか辛いものがあります。そんな悩みを解消してくれるのが、足裏用のカイロ。ダイソーなら、足裏全体を覆う大判サイズが110円（税込）で買えちゃいます！貼るだけで、足裏全体をじんわり温められて心地良いですよ♡

商品情報

商品名：貼るカイロ（足裏用、1足組）

価格：￥110（税込）

持続時間（約）：8時間（40℃以上）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480401676

足が冷えるときの強い味方！ダイソーの『貼るカイロ（足裏用、1足組）』

この季節は足先の冷えに悩まされる方も多いと思います。特にデスクワーク中は、足の冷えによって集中力も途切れるので辛いですよね。

そんな悩みを解消してくれる商品『貼るカイロ（足裏用、1足組）』をダイソーで発見しました！足を温めるのに最適な、足裏用のカイロです。

価格は110円（税込）です。普段はドラッグストアで買っていた足用のカイロが、身近なダイソーで購入できるなんて…！と思い、試しに購入してみました。

足裏全体を温めてくれる、大きめサイズのカイロです。

よくある足用カイロはつま先だけを温めるタイプが多いので、これは嬉しいです！

持続時間は約8時間と、長めなのもありがたいです。

足裏全体をじんわり心地よく温めてくれる！

貼るタイプなので、剥離紙を剥がして足裏にピタッと貼って使用します。

粘着剤によって傷む靴下や薄手のストッキングには使用しないように注意が必要です。

また、低温やけどを防ぐため、直接肌に貼り付けたり、就寝時には使用しないようにと注意書きがされていました。

つま先の冷えがとれて、心地良い使い心地です！

カイロは幅が細いので、幅が広い筆者の足裏に貼るとかなり小さく見えますが、それでも冷えた足をじんわりと温めてくれます。

保湿性が高い状態だと急激に発熱する可能性があること、くるぶしや土踏まずなど皮膚の薄い部分はやけどしやすいため使用を避けるようにとのことなので、立ち仕事が多い時は使用せず、デスクでPC作業をする際に使うようにしています。

全面に貼れていなくても、足裏全体に熱がじんわり熱が伝わってきますよ。

『貼るカイロ（足裏用、1足組）』は、足元が冷えるときの強い味方！ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。