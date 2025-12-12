Amazon.co.jpで、Xiaomi「REDMI 15 5G」の予約受付が始まった。発売日は12月19日、価格は3万1980円～。

Amazonでは、メモリー4GB＋ストレージ128GB（3万1980円）と同8GB＋256GB（3万6980円）の2モデルが用意される。本体カラーは、チタングレー、ミッドナイトブラック、リップルグリーンの3色がラインアップされる。

REDMI 15 5G

「REDMI 15 5G」は、シャオミ（Xiaomi）製の5G対応Androidスマートフォンで、チップセットに「Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3」を採用する。

ディスプレイは6.9インチ（2340×1080、最大144Hz駆動）のTFT液晶で、背面に5000万画素のメインカメラ、正面に800万画素のフロントカメラを搭載する。

同機の特徴の1つとして、大容量のバッテリーが挙げられる。バッテリー容量は7000mAhで、通常使用で2.26日間利用可能。動画再生で最大38時間、音楽再生で最大108時間、読書で最大30時間利用できるバッテリーを搭載している。

また、チップや素材が強化され、低温環境でも利用できるバッテリー容量が拡大されている。たとえば、-20℃の環境では最大12時間の動画再生、最大7時間通話できる。

充電は、最大33Wまでの急速充電（充電器は非同梱）に対応。ほかのデバイス向けに最大18Wまでのリバース充電をサポートする。ワイヤレス充電機能は備えていない。

このほか、Google Geminiの生成AI機能を搭載し、かこって検索などが利用できる。防水防塵性能はIPX4とIP6Xに対応。Wi-FiはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）、BluetoothはVer.5.0、おサイフケータイ（FeliCa）、指紋と顔の生体認証をサポートする。