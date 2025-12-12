「金沢おでん」名店中の名店3選　老舗の“お店オーラ”を感じた！　至福の味に心も体もほっこり

二十四節気の「大雪（たいせつ）」（2025年は12月7日）を過ぎ、12月らしい寒さになってきました。この季節、ますます美味しくなるのが「おでん」です。いぜんご紹介した大阪の「関東煮（かんとだき）」を始めご当地おでんは全国各地にありますが、石川県にも「金沢おでん」というジャンルがあるのをご存じでしょうか。金沢というと寿司や海鮮料理のイメージで、「おでん」と言われてもピンとこないかもしれませんが、石川県は「人口ひとりあたりのおでん屋さんの軒数」は全国トップクラスのようです。ということで、北陸シリーズ最終回は冬にぴったり、「金沢おでん」で締めたいと思います。金沢市内の名店中の名店3軒のおでんで心も体もほっこりされてください。

金沢駅の“エキナカ”にある『黒百合』

1軒目は、“エキナカ”にあって「金沢おでん」を代表する名店『黒百合』にご案内します。名前だけ聞くと、繁華街の裏路地にひそむ一見さんお断りのバーやスナックが似合いそうな店名です。

どうりで黒百合の花言葉を調べると、「復讐」の意味や「愛」といった意味があるそうな。やはりゾクゾクする名前です（笑）。ところが『黒百合』はJR金沢駅の“エキナカ”という、これ以上ない繁華な立地にあります。

1953（昭和28）年に国鉄金沢駅地下ステーションデパートで創業しました。北陸新幹線開業に伴う駅舎改装により駅に隣接する「金沢百番街あんと」に移ったのが2014（平成26）年とのこと。おでんの名店かつ金沢を代表する居酒屋が“エキナカ”にあるとは我々旅行客にとっては嬉しいことです。

黒百合

さて、金沢おでんを簡単にご説明します。まずは出汁。昆布や鰹節、煮干しなどでとった出汁をベースに地元の醤油を使用し、コクと旨味あふれる味わいが特長です。具も地元の名産品に拘ります。3軒をご紹介しながら説明してまいりましょう。

金沢おでん定番の「赤巻」と「車麩」

『黒百合』でいただいたのは、金沢おでん定番の「赤巻」と「車麩（くるまぶ）」。加えて「がんもどき」と「大根」の4品です。おでんのビジュアルってほんと食欲をそそりますね。

「赤巻」は赤いすり身の薄皮でかまぼこを巻き、蒸したものです。「車麩」は名前の通り、真ん中に穴が開いている丸い大きな麩です。同店の「車麩」は半分に切ってあるため全体の様子がわかりません。車麩が大きすぎるようです（笑）。「がんもどき」の中は、ぷりぷりの銀杏、小さいけど弾力のあるシイタケ。にんじん、キクラゲなど、具沢山。おでんの出汁とそれら具材がしっかり煮込まれて絶妙な美味しさです。

赤巻（黒百合）

そして同店のもう一つの名物が「どて焼き」です。豚肉とコンニャクが串に刺され、白味噌で仕上げられています。これが抜群に旨い。「どて焼き」といえば大阪や名古屋のイメージですが、ここ金沢でも多くの酒場で愛されるメニューのようです。ちなみに、甲府や岡山にも「どて焼き」の名店があります。いつか「全国のどて焼き特集」をやりたいなぁ、と思っています。

どて焼き（黒百合）

同店は行列のできる人気店ですが、店頭にある順番待ちシステムで予約し、お土産を買いながら待てばあっという間に時間が過ぎると思います。金沢に着いてすぐもよし、金沢を発つ時もよし。旅行にぴったりの名店『黒百合』にどうぞお運びください。

カレーおでんも名物、戦前に創業した老舗『高砂』

続いて、『黒百合』よりも20年ほど早く、1936（昭和11）年に創業した老舗『高砂』をご紹介します。まず外観が素晴らしい。老舗ならではの風格と美味しいお店オーラが醸し出されています。

高砂

中に入ると左にカウンターが並びます。長年磨かれた美しい木の輝きたるやため息が出そうです。訪問したのは17時くらいでしょうか。カウンターに座ってまず生ビールを頼みます。つづいて、「金沢ひろず」と「ふかし」を注文しました。「金沢ひろず」とは「がんもどき」のこと。

そして「金沢おでん」と入った「ふかし」は食べるのがもったいないくらい可愛い姿です。「ふかし」は魚のすり身を蒸した「はんぺん」にも似た食材で、油で揚げていないため出汁を吸いやすいのが特徴とか。

高砂（金沢ひろずとふかし）

おでんの次は「ぬた」と「いわし丸干し」をいただきました。「ぬた」は小肌でしょうか。ほどよい酸味でビールが進みます。同店は「カレーおでん」も名物ですので、是非味わってみてください。

高砂（ぬた）

高砂（いわし丸干し）

2027年には創業100年！最古参の一店『赤玉本店』

最後にご紹介するのは金沢おでんの最古参の一店。1927（昭和2）年創業の『赤玉本店』です。初代店主が洋食店としてスタートしたお店のようです。その後の変遷を経て、今では金沢を代表するおでん屋さんになりました。

赤玉本店

訪問したのは夜の8時ごろだったと思いますが、すでにかなりのネタが売り切れていました。残っていた具は店名にもなっている「赤玉」と「金沢生麩」。「赤玉」のすり身はパプリカを練り込んだため赤くなっており、中にはうずらのゆで卵が入っています。

そして「金沢生麩」はもちもちの触感に思わず笑みが浮かんでしまう一品でした。「金沢おでん」の具材、恐るべしです。

赤玉本店（赤玉と金沢生麩）

以上、金沢おでんを代表する老舗3店でした。

金沢競馬場を初訪問、日本の競馬場を制覇！

さて、北陸に訪問したらどうしても行きたかった場所があります。金沢競馬場です。地方競馬場は全国に15カ所（東京都品川区の大井競馬場など）ありますが、唯一未訪問だったのが金沢競馬場でした。中央競馬場はすでに10場（東京都府中市の東京競馬場や千葉県船場市の中山競馬場など）を制覇していましたので、ついに日本の競馬場コンプリート！

金沢競馬場

訪問した日は、たまたま「大井競馬場の帝王」と言われた的場文男（まとば・ふみお）元ジョッキーが来場しており、一緒に写真に納まる幸運もありました。

競馬界は今まさにビッグレースが続いています。年末の風物詩「グランプリ有馬記念」も間近に迫りました。2025年は第70回の節目。12月28日、中山競馬場で優勝するのはどの馬（出走は16頭）か。競馬ファンの楽しみは尽きません。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

【画像】金沢おでん、名店中の名店3軒の自慢の品がこれだ！（10枚）