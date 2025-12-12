インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」のIIJmioサプライサービスで中古未使用品の「iPhone Air」とサムスン電子の「Galaxy Tab A11+ 5G」を発売した。19日にはシャオミ製のAndroidスマートフォン「REDMI 15 5G」が発売される。

中古iPhone AirがIIJmioから

本日12日に発売されたのは、付属品もすべてそろった中古未使用品の「iPhone Air」（256GB）とサムスン電子製のAndroidタブレット「Galaxy Tab A11+ 5G」。

iPhone Air

iPhone Airの価格は15万9780円、24回払いの場合は月々6667円となる。他社からのMNPで「ギガプラン」の音声SIMまたは音声eSIMを同時に契約すると、15万4800円で購入できる。24回払い時の月々の負担額は6451円。

Galaxy Tab A11+ 5Gの価格は、4万7300円で24回払いの場合は月々1981円となる。「ギガプラン」を同時に契約すると、3万6800円で購入できる。24回払い時の月々の負担額は1534円。

Galaxy Tab A11+ 5G

「REDMI 15 5G」が19日発売

12月19日にはシャオミ製のAndroidスマートフォン「REDMI 15 5G」が発売される。

REDMI 15 5G

IIJmioでの価格は4GB/128GBモデルが3万1980円。8GB/256GBモデルが3万6980円。24回払い時の月々の負担額は、それぞれ1343円、1552円となる。

他社からのMNPで、ギガプランの音声SIMまたは音声eSIMを同時に契約すると、4GB/128GBモデルは1万9800円、8GB/256GBモデルは2万4800円で購入できる。24回払い時の月々の負担額はそれぞれ826円、1035円となる。