『呪術廻戦』の実写化で「夏油傑」を演じてほしい俳優ランキング！ 「松坂桃李」を大差で上回る1位は？
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が大ヒットを記録している『呪術廻戦』の実写化について、オリジナルのランキングを作成しました。
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女260人を対象に『呪術廻戦』に関するアンケート調査を実施。今回は、「夏油傑」に関するランキングを紹介します。
夏油は、主人公たちと敵対するキャラクターで、登場した当初から正体不明の妖しさを持ち人気を集めました。ビジュアルもふくめてミステリアスな雰囲気を持ち、『呪術廻戦』には欠かせない重要なキャラクターです。
それでは、「『呪術廻戦』を実写化するなら、夏油傑を演じてほしい俳優」ランキングの結果をみていきましょう。
2位には松坂桃李さんが選ばれました。松坂さんは、2008年にオーディションを通じて雑誌の専属モデルとして芸能活動をスタート。2009年に放送された『侍戦隊シンケンジャー』（テレビ朝日系）でブレークし、すぐに人気俳優として数多くの作品に出演します。
映画『孤狼の血』や『新聞記者』などで難しい役を完璧に演じ、演技派として評価が高い松坂さん。実写化作品では、映画『耳をすませば』が大きな話題を集めています。
回答者からは、「落ち着いた雰囲気と存在感があり、冷徹な表情と内に秘めた狂気を演じ分けられる」（20代女性／福島県）、「穏やかだけど内に闇を抱えている役が得意」（40代男性／愛知県）、「落ち着いた大人の雰囲気と深みのある演技が夏油傑の思想や複雑な感情を表現するのに合っている」（30代男性／富山県）などの意見が寄せられました。
1位には綾野剛さんが選ばれました。綾野さんは、2003年に放送した『仮面ライダー555』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。以降、NHK連続テレビ小説やNHK大河ドラマにも出演し、どんな役でも演じられる俳優として人気を集めます。
実写化作品への参加も多く、『新宿スワン』『ホムンクルス』『カラオケ行こ!』などに出演。また、主演を務めた『コウノドリ』（TBS系）は高視聴率を記録し、『幽☆遊☆白書』（Netflix）で演じた戸愚呂弟も大きな話題となりました。
回答者からは、「低い声の重さとミステリアスさが夏油と完全一致」（50代男性／神奈川県）、「独特の存在感とミステリアスな雰囲気で、夏油の“静かな狂気”を表現できると思う」（50代男性／広島県）、「闇落ちする描写を上手く表現してくれそうです」（30代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
