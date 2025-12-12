「誰か教えてくれよ」美人アイドル、衝撃ショットに「『これもファッションかもしれない』の弊害」の声
アイドルグループ「may in film」に所属する唯月もかさんは12月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。飲食店などにある荷物入れ用ボックスを間違えて持って帰ってしまったことを明かし、写真を公開しています。ファンからは、驚く声や共感するコメントが集まりました。
この投稿にファンからは、「お店の人も気付かなかったんだ」「フィットしすぎててやばい」「よく見ないと気が付きませんでしたし、普通に馴染んでてオシャレなカバンだなって思ってました」「『これもファッションかもしれない』の弊害」「これやりかけたことあるw」「またまたあ、ヤラセでしょ〜って思ったら引用で経験者いっぱい居て他人事ではない」との声が寄せられています。
「誰か教えてくれよ」唯月さんは「荷物置きそのまんま背負って帰ってきたWWWWW誰か教えてくれよWWWWW」とつづり、1枚の写真を掲載しました。荷物入れ用ボックスに入ったままのリュックを背負っている後ろ姿が写っています。唯月さんは続くツリーにて、その後の対応について「ちゃんと事情説明して返しに行きます、お店の方すみませんシラフでした……」とコメントしました。
「may in film」とは？唯月さんが所属する同グループは、「"命を唄う"アイドル」をコンセプトとした5人組で、キャッチーなメロディとメッセージ性の強い歌詞が特徴です。10月には1st ANNIVERSARY LIVE「氷上に咲く花」を開催しており、公式YouTubeにてそのライブ映像を公開しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
