山口フィナンシャルグループがグループ内の若手女性社員にキャリア形成などについて考えてもらおうというイベントを山口市で開きました。



このイベントはキャリア形成について考えてもらうと共に女性社員同士の関係構築を図ろうと2年前から開いているものです。



キャリアアップを目指す若手女性社員らおよそ110人が参加、互いの悩みを話し合ったり、女性管理職の経験談に耳を傾けたりしました。





（女性管理職）「板挟みじゃないけど、周り（の部下の）生活の悩みや仕事の悩みを聞いた」山口フィナンシャルグループではグループ全体の女性管理職の割合が、このイベントを始める前の3年前と比べておよそ8倍となっています。（2022年1.2％ 先月末9.7％）（インタ山口フィナンシャルグループ 椋梨敬介社長）「女性活躍の場が増えてきている最終的には男女関係なく自らの価値観で活躍できるフィールドを用意するのが最終目標」（山口銀行 長府支店原田侑佳さん（入社6年目）「違った悩みも聞けたし私と同じことを悩んでいる方の話も聞けたので」「横のつながりができたのは大きな収穫」座談会には山口フィナンシャルグループの役員らも参加し、女性社員らと意見を交わしていました。