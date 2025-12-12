「この投稿ヤバくない！？」お笑い芸人、薬剤師の“ミス”明かすも「ありえない」「マジならだめなやつ」
お笑いコンビ・ジグザグジギーの池田勝さんは12月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。薬局でもらった薬に別人の名前が書かれていたことを報告しました。
【写真】「おくすり」に書かれた別人の名前とは？
コメントでは、「みちょぱ好きすぎですね」「病院での名前間違いは和尚さんが間違えてアーメンて呟いちゃうくらいやばいんだが」「名前が間違ってたら受け取っちゃダメだしー！笑」との声のほか、「まじめに、、調剤した日付けや薬局や薬剤師印が無いなんてありえない薬袋なんだけど。どこの薬局？院内処方？」「わたしこれで始末書書いたことあります」「本人じゃなかったらこの投稿ヤバくない！？」「ネタならいいけど マジならだめなやつだよ 渡した薬剤師」と問題を深刻に捉える声も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「わたしこれで始末書書いたことあります」「薬剤師さん？」と呼び掛け、「薬準備しながら、みちょぱの事考えてた？」とつづった池田さん。「おくすり」の袋には「池田勝様」ではなく「池田美優様」と書かれています。タレントのみちょぱさんの本名です。
みちょぱさんも反応みちょぱさんは自身のXにて同ポストを引用し「あたしの本名覚えてる人なんてよっぽどのファンだ」とつづっています。今回の名前間違いは実際の出来事なのか、それともネタなのか、池田さんからの新たな情報を待ちたいですね。
