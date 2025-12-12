TBS『Nスタ』、『好きな男性アナ』1位南波雅俊アナを祝福「今日の夕方はNスタで真面目なほうの南波アナをご覧ください!!」
TBS系の報道情報番組『Nスタ』（月〜金曜 後3：49）のX公式アカウントが12日更新され、同日オリコンニュースが発表した毎年恒例の『好きな男性アナウンサーランキング』で1位を獲得した南波雅俊アナウンサーを祝福した。
【2025年ランキング表】“ベテランアナ”強い…圧倒的存在感を放った2025年『好きな男性アナ』TOP10
投稿では、同ランキングについてのオリコンニュースのポストを引用しながら「#好きな男性アナウンサーランキング」「南波アナ 1位獲得おめでとうございます」と祝福。続けて「今日の夕方は#Ｎスタ で真面目なほうの南波アナをご覧ください！！」とアピールした。
なおこの日は、同局朝のバラエティー『ラヴィット！』（月〜金曜 前8：00）内で、前週に発表された『好きな女性アナウンサーランキング』に続き、同日発表の『好きな男性アナウンサーランキング』を特集。1位に南波アナ、2位に赤荻歩アナ、8位に杉山真也アナが入り、スタジオ中が歓喜した。
