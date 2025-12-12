元乃木坂46で「さゆりんご」の愛称で知られるタレント松村沙友理（33）が11日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。番組から結婚を祝福された。

番組のテーマは「大きい声では言えないけど小さい声なら言える女子会」。

松村は「私って、誰と付き合ったら好感度高いですか？」と聞いた。「好感度のためだけに付き合って、報道されたときに『いいやん』って言われるのって誰…？」と聞いた。

Aマッソの加納は「マジで名もなき人じゃないですか？」と答えた。

見取り図のリリーは「それでもし、役員とかだったら好感度下がるよな…」と話した。

重盛さとみは「でも普通の人いってもおもんなくないですか？」と聞くと、福留光帆は「ジャンボさんいってほしいです」と松村と親交のあるレインボーのジャンボたかおを推薦した。

リリーは「ジャンボが1番好感度下がらんかもしれんな」と納得するも、重盛は「でも（松村は）いけないですよ。多分ある程度のビジュいると思う」と辛辣（しんらつ）な言葉を放ち、スタジオの爆笑を誘った。

松村は「なんか私ちょっと思ったのが、共演して付き合うってちょっとなんか、嫌じゃないですか？仕事の人と付き合う人なんやって思われるのが嫌やっていう」と本音を語った。

あれこれ語った松村だったが、放送の前に結婚を発表しており、このテーマの直後には「言葉通り…急に『一般の人』と結婚発表 HAPPY WEDDING」と祝福された。

テロップには「大きい声では言えないんですけど…編集大変でした（笑）」と、結婚発表を受けて差し込んだことが見受けられた。