パーキンソン病公表の美川憲一、リハビリ姿を公開 「勇気をもらえます」「私もしぶとく頑張ります」の声届く
11月にパーキンソン病を公表した歌手の美川憲一（79）が12日、自身のインスタグラムを更新。リハビリを兼ねたトレーニングの様子を公開した。
【写真】リハビリ姿を公開した美川憲一
今月10日に記者会見し、公表後初めて公の場に姿を見せた美川。病気を抱えながらもエンターテイナーとしてステージに立つ姿勢を崩していない。
投稿では「ど〜も〜 美川よ〜」とおなじみの言葉で切り出し、「12/14のディナーショーに向けて トレーニングしてるわよ〜」とつづった。続けて「#トレーニング、#リハビリ、#スクワット、#勝つ、#しぶとく、#歌いつづける などのハッシュタグを添え、前向きな気持ちをにじませている。
この投稿にファンからは「トレーニング姿も、エレガントです 応援してるわよ〜」「その姿を見ているとこちらまで勇気をもらえます。無理はなさらず、頑張ってください！」「トレーニング大変なのにめちゃくちゃ頑張ってますね 私もしぶとく頑張ります」などエールなどのコメントが届いている。
美川は、1946年5月15日生まれ、長野県諏訪市出身。64年に大映ニューフェイスに合格し、翌65年6月1日に「だけど だけど だけど」でデビュー。代表作に「柳ケ瀬ブルース」「釧路の夜」「さそり座の女」などがある。
美川をめぐっては、9月に洞不全症候群と診断されたことを公表。同11日にはペースメーカーを取り付ける手術を受け、療養を続けていた。そして11月にはパーキンソン病であることが伝えられた。
【写真】リハビリ姿を公開した美川憲一
今月10日に記者会見し、公表後初めて公の場に姿を見せた美川。病気を抱えながらもエンターテイナーとしてステージに立つ姿勢を崩していない。
投稿では「ど〜も〜 美川よ〜」とおなじみの言葉で切り出し、「12/14のディナーショーに向けて トレーニングしてるわよ〜」とつづった。続けて「#トレーニング、#リハビリ、#スクワット、#勝つ、#しぶとく、#歌いつづける などのハッシュタグを添え、前向きな気持ちをにじませている。
美川は、1946年5月15日生まれ、長野県諏訪市出身。64年に大映ニューフェイスに合格し、翌65年6月1日に「だけど だけど だけど」でデビュー。代表作に「柳ケ瀬ブルース」「釧路の夜」「さそり座の女」などがある。
美川をめぐっては、9月に洞不全症候群と診断されたことを公表。同11日にはペースメーカーを取り付ける手術を受け、療養を続けていた。そして11月にはパーキンソン病であることが伝えられた。