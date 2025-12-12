女優の大地真央（69）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。これまでに演じたヒロインの数を明かした。

同番組では、長年家族ぐるみで親交のある歌手・藤井フミヤと共演。藤井が「真央さんは女優さんだけど、真央さんほどドレスを着た女優さんって他にいないと思う」と切り出すと、大地は「こないだ何かの取材でうちのスタッフが数えた、ヒロインを」と振り返り、「再演は置いておいて何人ってなったら、91人」と打ち明けた。

藤井が「その半分はドレスを着てるでしょ？」と聞くと、大地は「ほとんど着てる、スカーレット・オハラとか、サウンド・オブ・ミュージックとか、椿姫」と回想。「普通の人ってドレスって、結婚式以外着ないんですよ」という藤井に、大地は「そりゃそうね。怖いね」と改めて驚いた。

そして藤井は「うちの嫁だって、ドレスを着たことは2回だけど」といい、「ロシア旅行の時にお城の前でコスプレして写真撮るっていうのがあった。その1回と結婚式のお色直し」と告白。「普通の人はそれぐらいで、あとはドレスはディスニーランドのお姫様かクラシックやってる人とか。ああいうドレスを凄く着たことがある女性って、めったにいないですよ」と感心していた。