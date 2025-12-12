黒柳徹子＆有働由美子、お見合い玉砕体験を告白 『徹子の部屋50年目深掘りSP』第4弾放送
テレビ朝日系では、12日午後8時10分（※一部地域を除く）より『徹子の部屋50年目深掘りSP 第4弾 奇跡の共演編』を放送する。大越健介×有働由美子×マツコ・デラックスが黒柳徹子と奇跡の爆笑トークを繰り広げる。
【写真】『徹子の部屋』で赤裸々に告白する有働由美子
1976年2月2日にスタートして以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、今年2月に放送50年目へ突入。その大いなる節目を記念し、今年5月、8月、10月に特別企画『50年目深掘りＳＰ』を放送してきたが、今夜いよいよラストを飾る第4弾となる。
今回は“SPサポーター”のマツコ・デラックスに加え、『報道ステーション』キャスターの大越健介、『有働Times』キャスターの有働由美子が“奇跡の共演”を果たし、普段の報道番組では見せない素顔と爆笑トークを披露しながら、1万2500回を超える過去放送の中から貴重なお宝映像をたっぷり振り返っていく。
テレビの創成期から活躍する黒柳はもちろん、大越も有働もNHK出身。有働はNHK時代、黒柳と『NHK紅白歌合戦』で共演経験があり、大越も有働もすでにマツコと共演ずみ。そんな中、有働はNHK在籍中に知人を介してマツコと友人になり、年下でありながら普段は「マツコ姉さん」と呼んで慕っていると語り、NHKを辞める際にも「自分の判断より、マツコさんの判断が正しいと思って…」と真っ先に相談したことを明かす。そのときマツコは「あんたはNHKを辞めたらダメよ！」と断言したといい、今回改めてその真意が語られる。
大越＆有働はそれぞれ見たい『徹子の部屋』の過去映像をリクエストし、東京大学野球部のエースだった大越は江夏豊、野茂英雄などの回を多く希望。野球に詳しくない黒柳が江夏とかみあわないやりとりを繰り広げる回には一同大爆笑で、マツコは「これ、神回ね（笑）！」と大絶賛。さらに大越はキャスター人生で最も心を開いてもらうのが難しかったという野茂とのトークで、黒柳が冒頭から笑いを取っていることに驚き、「どうしてできるんですか？」とインタビューの極意を黒柳へ“逆質問”。また、大越が大ファンだという俳優の出演回をきっかけに、マツコに好みの女性のタイプを鋭く分析され、照れ笑いを浮かべる場面も。一方、有働がリクエストした過去回には“大好きなアーティスト”“尊敬する人物”に加え“結婚のウワサ”が出た相手も登場し、その相手が判明する展開へ。さらに黒柳と有働のお見合い玉砕体験まで明らかになる。
また、忖度なしで斬り込む“キレキレ徹子”や、スターたちに無茶なお願いをする“ムチャブリ徹子”の名場面にもスタジオは大爆笑。ところがそのVTRに触発されたのか、黒柳が恒例のムチャブリを連続発射し、なんと大越・有働がモノマネを披露する事態に。これまで一度もモノマネ経験がない大越が人生初の声マネに挑む貴重な瞬間も届けられる。
黒柳が「そろそろ“まとめ”に入らなくちゃいけないんですけど…もう入れないわ！」と嘆くほどトークが弾んだ今回の収録。『50年目深掘りSP』ラストとなる今回、第1弾から“SPサポーター”として『徹子の部屋』の歴史を振り返ってきたマツコの感想にも注目が集まる。
【写真】『徹子の部屋』で赤裸々に告白する有働由美子
1976年2月2日にスタートして以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、今年2月に放送50年目へ突入。その大いなる節目を記念し、今年5月、8月、10月に特別企画『50年目深掘りＳＰ』を放送してきたが、今夜いよいよラストを飾る第4弾となる。
テレビの創成期から活躍する黒柳はもちろん、大越も有働もNHK出身。有働はNHK時代、黒柳と『NHK紅白歌合戦』で共演経験があり、大越も有働もすでにマツコと共演ずみ。そんな中、有働はNHK在籍中に知人を介してマツコと友人になり、年下でありながら普段は「マツコ姉さん」と呼んで慕っていると語り、NHKを辞める際にも「自分の判断より、マツコさんの判断が正しいと思って…」と真っ先に相談したことを明かす。そのときマツコは「あんたはNHKを辞めたらダメよ！」と断言したといい、今回改めてその真意が語られる。
大越＆有働はそれぞれ見たい『徹子の部屋』の過去映像をリクエストし、東京大学野球部のエースだった大越は江夏豊、野茂英雄などの回を多く希望。野球に詳しくない黒柳が江夏とかみあわないやりとりを繰り広げる回には一同大爆笑で、マツコは「これ、神回ね（笑）！」と大絶賛。さらに大越はキャスター人生で最も心を開いてもらうのが難しかったという野茂とのトークで、黒柳が冒頭から笑いを取っていることに驚き、「どうしてできるんですか？」とインタビューの極意を黒柳へ“逆質問”。また、大越が大ファンだという俳優の出演回をきっかけに、マツコに好みの女性のタイプを鋭く分析され、照れ笑いを浮かべる場面も。一方、有働がリクエストした過去回には“大好きなアーティスト”“尊敬する人物”に加え“結婚のウワサ”が出た相手も登場し、その相手が判明する展開へ。さらに黒柳と有働のお見合い玉砕体験まで明らかになる。
また、忖度なしで斬り込む“キレキレ徹子”や、スターたちに無茶なお願いをする“ムチャブリ徹子”の名場面にもスタジオは大爆笑。ところがそのVTRに触発されたのか、黒柳が恒例のムチャブリを連続発射し、なんと大越・有働がモノマネを披露する事態に。これまで一度もモノマネ経験がない大越が人生初の声マネに挑む貴重な瞬間も届けられる。
黒柳が「そろそろ“まとめ”に入らなくちゃいけないんですけど…もう入れないわ！」と嘆くほどトークが弾んだ今回の収録。『50年目深掘りSP』ラストとなる今回、第1弾から“SPサポーター”として『徹子の部屋』の歴史を振り返ってきたマツコの感想にも注目が集まる。