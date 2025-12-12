女優の北川景子（39）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。お気に入りのYouTubeチャンネルを明かされる場面があった。

夫で歌手のDAIGOと共に、5歳長女と1歳長男を育てる母でもある北川について、鈴木奈穂子アナウンサーは「北川さんが、心の支えにしていたYouTube、子育て動画があるんです」と紹介した。

0歳から小学4年生までの6人の子供を育てているママによる「にゃんちゃんねる」というYouTubeチャンネルで、保育園に行く準備をする様子や、大量の洗濯物を畳んでいる様子など、子育ての様子を赤裸々に配信している。

北川のお気に入りは1週間分のおかずを作る動画で、フライパン、電子レンジ、電気調理鍋などを使って一気に作っており、参考にしていると言われた北川は「そうなんですよ。本当に手際が凄く良くて」とにこやかに話した。

「あとフライパンがいくつも仕切りになっていてとか、一気に朝ごはんのおかずが作れるようなフライパンとか、こういうグッズも、こんないい物があるんだって、私これと同じ物を買ったんですけれども」と声を弾ませた。

「いいですね、玉子焼きしながらウインナーとか。これ便利で」と続けると、「上手に時間を節約というかやりくりしながら子育てをしてらっしゃったりする知恵とか」と感心。

「あとは献立が凄く豊富で、結構私も娘のお弁当とか作っていて、おかずがいつも似たりよったりになってしまうので、動画を見させていただいて、時間がたってもおいしいおかずとか。あと仕事に出なきゃいけないから、朝に夕飯を用意しなきゃいけない時ってあるんですけれども、時間がたってもおいしいおかずとか、作り置きとかそういうものを凄く参考にさせていただいていて」と目を細めた。

自身の妊娠中にこのYouTubeチャンネルを知ったとし、「コロナ禍で妊娠をしていて。結構不安、初めての子供だし、コロナだしみたいな時に、なかなか出産に対して恐怖心がなくならなくて。どうやってやっているんだろうって、いろんな方のチャンネルを見始めたのがきっかけです」と打ち明けた。

「そこからもう6年ぐらいですね。チャンネル登録をして、新しいものが上がってくると必ず拝見して。最新の育児はどうアップデートされてるとか…」と研究していると語った。

「お会いしたことはないんですけど、“あ、こんなに大きくなられたんだな”ってお子さんの様子も拝見したりとか」と言い、北川が見ていることは伝わるはずだと言われるとカメラに向かって「見てま〜す」と頭を下げた。