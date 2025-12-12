»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤Ë¡ÖÂç¤¤Ê°ìÊâ¡×¤ÈÉ¾²Á
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬12Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤¬Êª²Á¾å¾º¤Ë±þ¤¸2Ç¯¤´¤È¤ËºÇÄã²ÝÀÇ³Û¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎºÇÄãÊÝ¾Ú³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ìÊâ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸½ºß160Ëü±ß¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤¬¡¢ÍèÇ¯Ê¬¤Ï168Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£»³Î¤¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¡¢ÊÉ¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤ÇÅöÁ³¤Î¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î²ÝÀÇ¶¯²½¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÉéÃ´ÌÌ¤â°ì½ï¤ËÀâÌÀ¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£