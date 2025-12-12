市民がお気に入りの料理を選んでグランプリなどを決める「かわさき ＡＫＩＮＡＩ ＡＷＡＲＤ ＃かわさき推しメシ」の最終審査が２６日、川崎市中原区のグランツリー武蔵小杉で開かれる。市内の飲食店が参加し、市民投票で栄えある受賞店舗が決定する。

一般部門とスイーツ部門は１０月から１１月にかけて行われた１次投票でエントリーした１１５店舗の中から、利用客らの投票で得票数が多かった各部門の２店舗が最終審査に進出。今月２６日の審査員による実食審査でそれぞれグランプリと準グランプリが決定する。「石焼ポテトサラダ」や「かしわ天ぶっかけ」など各店舗の自慢の一品が出そろっている。

４回目となる今年は一般部門でデカ映え特別賞、スイーツ部門で映え特別賞を新設。それぞれ同区の飲食店が選ばれた。

市の担当者は「イベントを契機に新たな発見にもつながり、市内の隠れた名店を知るきっかけにもなると思う」と話している。

午前１１時〜午後１時１５分ごろ。観覧無料。問い合わせは市経済労働局観光・地域活力推進部電話０４４（２００）２３５６。