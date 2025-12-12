女優今泉佑唯（27）が11日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。YouTuberとの恋愛について語った。

番組のテーマは「大きい声では言えないけど小さい声なら言える女子会」。

今泉は「今までのお付き合いした人を否定しているわけではないんですけど…」と前置きし、「どうして優しい男性よりも、悪い男性にひかれちゃうんだろう」と語った。

今泉は「学生時代の恋愛とか思い返したときに、同じタイプなんですよ」と固い、「アイドルをやっていたからっていうのもあるんですけど、世間を知らなすぎたというか。自分の知らないことをすごい知ってる人にひかれちゃって、『ここ行きたい』っていうとすぐ調べてくれて。“なんでこの人こんなに速くパソコン打てるんだろ…”」と語り、スタジオの笑いを誘った。

見取り図の盛山晋太郎は「パソコンを駆使する仕事の方だったんですかね」とボケた。

今泉は「私がパソコンいじれないから…」と、やたらパソコンにこだわると盛山は「判断基準パソコンなん？」とつっこんで笑わせた。

今泉は「でも…そうですよね？」と隣にいる松村沙友理に急に質問すると、松村は「えっ…？なんのこと？」とすっとぼけた。