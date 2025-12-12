ジョニー・デップが「東京コミコン」来場者に感謝 ─ 過去最大の動員数に

2025年12月5日～7日に幕張メッセで開催された「東京コミコン2025」にて交流した日本のファンによる歓迎ぶりについて、ジョニー・デップは喜ばしく思っているようだ。デップの関係者が米に伝えている。

デップは会期中、6～7日にイベント参加。ファンとの写真撮影会やサイン会を行い、7日には短い時間ながらステージ登壇も果たした。

この関係者は米Peopleに、「ジョニーは彼が受けたファンからの歓迎に、圧倒されるほど感動しています。彼はここ数年、彼を支え続けたすべての人々を見ており、感謝しています」と代理コメント。「彼の8年ぶりの日本でした。それ以来多くのことが変わりましたが、ジョニーへの愛は変わっていませんでした」と、日本のファンの変わらぬ献身を喜んだ。

「東京はいつも、ジョニーの心の特別な場所でした。今回の滞在もとても楽しんでいて、また戻るのが待ちきれないようです。」

イベントには大きな課題も残った。デップが両日ともに遅れて会場入りし、さらに大幅な進行遅延が生じたことで、全てのチケット購入者に予定通りのサービス提供が行われなかった。不満の声が相次ぎ、イベント運営は「当日の進行に遅延やスケジュール変更等が生じ、楽しみにお待ちいただいていた皆様に多大なるご迷惑とご不便をおかけする結果となりましたことを、東京コミコン運営事務局として深くお詫び申し上げます」と。

なお、2025年開催の来場者数は公表されていなかったが、米Peopleは97,000人と伝えている。これは2023年の85,000人以上、2024年の74,290人を超える過去最大の動員数となる。

Source: