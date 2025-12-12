ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±»þ¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¿´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤YouTuberÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/12¡Û½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬12Æü¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¿¤¢¤µ8»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âè1»ÒÇ¥¿±»þ¤Î¿´¶¤ä¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤YouTuber¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2»ù¤ÎÊì¡¦¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤¬°é»ù¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è
ËÌÀî¤Ï2020Ç¯9·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿Âè1»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÇ¥¿±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°Â¤Ç¡×¤ÈÇ¥¿±»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤À¤·¡¢¥³¥í¥Ê¤À¤·¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð»º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¶²ÉÝ¿´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ø³§¤µ¤ó¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò´Ñ»Ï¤á¤¿¡×¤È¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¾Ò²ð¡£°é»ù¤ä²È»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ä«¤ËÍ¼ÈÓ¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤º¤Îºî¤êÃÖ¤¤È¤«¤ò¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÎÁÍý¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤È¤·¤ÆËÌÀî¤È¿¼¤¤¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÆÃÏ°¡Èþ¤¬VTR½Ð±é¡£ÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦ËÌÀî¤È¤Î¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖDAIGO¤µ¤ó¹þ¤ß¤Î¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£DAIGO¤µ¤ó¤ÈÎ¥Æý¿©¤È¤«¡×¤ÈËÌÀî¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BREAKERZ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ëDAIGO¤µ¤ó¤È¤«¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎDAIGO¤µ¤ó¤¬¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë2¿Í¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ°é»ù¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ËÌÀî¤ÈDAIGO¤Ï2016Ç¯1·î11Æü¤Ë·ëº§¡£2020Ç¯¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢2024Ç¯1·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
