木村文乃、さんま＆肉料理並んだ食卓公開「ボリュームたっぷり」「盛り付けがプロの域」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】女優の木村文乃が12月11日、自身のInstagramを更新。バランスの取れた手料理を6品公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳女優「盛り付けがプロの域」 さんまの塩焼きなど並んだ2人分食卓
木村は「女川港直送のさんま」を中心にした献立を投稿。「さんまの塩焼き 期限ギリギリ豚キムチ ほうれん草のおひたし めかぶ アサリのおみそ汁 寝かせ玄米ごはん」とバランスの良いボリュームある食卓を披露している。
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「盛り付けがプロの域」「身体が喜ぶメニュー」「手料理大尊敬」などとコメントが集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
