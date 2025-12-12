小林虎之介「下剋上球児」メンバー4人でディズニー満喫 投稿にツッコミ相次ぐ「1人時差がすごい」「面白すぎる」
【モデルプレス＝2025/12/12】俳優の小林虎之介が12月10日、自身のInstagramを更新。俳優の兵頭功海・奥野壮・中山翔貴と東京ディズニーシーに行ったことを報告し、ツッコミが相次いでいる。
【写真】「下剋上球児」メンバー4人、お揃い被り物つけたディズニー満喫ショット
この日、小林は「朝からディズニーシーに行ってきました！楽しかったです！」とつづりドラマ「下剋上球児」（TBS系／2023）で共演した兵頭・奥野・中山と同パークに行った際のオフショットを投稿。4人で「モンスターズ・インク」のキャラクター「マイク・ワゾウスキ」の被り物を着用し、同パークを満喫する様子を伝えている。
しかし、兵頭は5月23日にすでにこの時の様子を伝えており、今回の投稿を引用しながら「まじ急にどうした」とInstagramストーリーズでツッコミ。中山も同じく小林の投稿を引用し「1人時差がすごい」とInstagramストーリーズで反応していた。
この投稿には「1人時差投稿面白すぎる」「なぜこのタイミング？」「お揃いの被り物可愛い」「素敵な思い出」「4人並んでタワテラ乗ってるのすご」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆小林虎之介、兵頭功海・奥野壮・中山翔貴と満喫したディズニーを時差投稿
◆小林虎之介の時差投稿に反響
