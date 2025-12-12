EXO、冬の名曲『The First Snow』に続く新ウィンターソングを予告！新曲『I’m Home』MVティザー公開

EXOが、冬の名曲『The First Snow』に続く新たなウィンターソングを予告した。

【写真】スホ、東方神起ユンホとの2SHOT

12月12日午前0時、EXOの公式SNSを通じて、新曲『I’m Home』のMVティザー映像とイメージカットがサプライズ公開された。叙情的な楽曲の雰囲気と、メンバーたちの温かみのあるビジュアルが収められており、大きな反響を呼んでいる。

『I’m Home』は、繊細なピアノの旋律とストリングスが調和したポップバラードだ。愛する人々と再び一緒に過ごせる幸せや、その時間が長く続いてほしいという想いを歌った楽曲で、2026年第1四半期にリリース予定のEXOの8thフルアルバム『REVERXE』に収録される。

（画像＝SMエンターテインメント）

さらに、12月14日午前0時には『I’m Home』のMV本編が公開される。また同日、仁川インスパイアアリーナで開催されるファンミーティング「EXO’verse」で、本楽曲のステージが初披露される予定だ。公演の模様はBeyond LIVEおよびWeverseを通じて生配信される。

EXOはこれまでに4枚のウィンタースペシャルアルバムを発表し、『12月の奇跡』『Sing For You』『For Life』『Universe』など、多彩なウィンターソングで多くの支持を集めてきた。中でも“K-POPを代表するキャロル”として定着した『The First Snow』は今年も音源チャートで“逆走ヒット”を記録し、上位にランクイン。こうした流れを受け、EXOならではの温かな冬の感性を込めた新曲『I’m Home』にも高い関心が寄せられている。

