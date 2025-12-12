高橋みなみ＆小嶋陽菜、アイドル姿＆現在の仕事姿比較ショットに反響「華麗なる変化」「振り幅すごい」
【モデルプレス＝2025/12/12】元AKB48でタレントの高橋みなみと小嶋陽菜が12月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。アイドル姿と現在の仕事の比較ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元AKB48神7「華麗なる変化」20周年コンでのアイドル姿＆現在の姿比較ショット
AKB48は12月4日〜7日に日本武道館にて『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 あの頃、青春でした。これから、青春です 20周年記念コンサート Part2』を開催。同公演には、小嶋・高橋のほか、前田敦子・峯岸みなみ・柏木由紀・指原莉乃・横山由依らのOGが駆けつけ、20周年ならではの唯一無二のスペシャルステージを届けた。
これを受け、9日に小嶋は「おととい---きょう」と添えて、ピンクのアイドル衣装姿と自身がクリエイティブディレクターを務めるアパレルブランド「Herlipto（ハーリップトゥ）」での仕事姿の比較ショットを公開。すると10日に高橋は小嶋の投稿を引用する形で「4日前---きょう」と添えて、剣を持ったアイドル衣装姿とテレビに出る衣装姿での比較ショットを披露していた。
この投稿には「今も昔も素敵」「永遠に可愛い」「どっちも最強」「華麗なる変化」「振り幅すごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AKB48神7「華麗なる変化」20周年コンでのアイドル姿＆現在の姿比較ショット
◆高橋みなみ＆小嶋陽菜、アイドル姿と現在の仕事姿の比較ショット公開
AKB48は12月4日〜7日に日本武道館にて『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 あの頃、青春でした。これから、青春です 20周年記念コンサート Part2』を開催。同公演には、小嶋・高橋のほか、前田敦子・峯岸みなみ・柏木由紀・指原莉乃・横山由依らのOGが駆けつけ、20周年ならではの唯一無二のスペシャルステージを届けた。
◆高橋みなみ＆小嶋陽菜の投稿に反響
この投稿には「今も昔も素敵」「永遠に可愛い」「どっちも最強」「華麗なる変化」「振り幅すごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】