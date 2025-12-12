大阪王将に『麻辣湯(マーラータン)』登場/麺は春雨or中華麺、辛さは3段階、トッピングの追加も選べる

餃子専門店「大阪王将」は、2025年12月16日から2026年1月18日までの期間限定で、『魅惑の五香麻辣湯』(税込890円〜)を全国の店舗で発売する。

麺は春雨または中華麺から選ぶことができ、辛さも定番･辛さ2倍(+50円)･辛さ3倍(+100円)の3段階から選択可能。さらにボリュームアップしたい場合、えび･豚肉(増量)･水餃子(増量)が各+100円で追加できる。

※店舗によって価格が異なる場合がある。テイクアウトは不可。

〈トレンドグルメが大阪王将で気軽に食べられる〉

「麻辣湯(マーラータン)」は、ヘルシーでありながらしっかり食べられる、満足感の高いスタイルとして、現在人気を集めている。一方で、トッピング･麺･スープ･辛さの段階などを選べて、アレンジが無限にできることから、注文方法が難しいと感じたり、量り売りでトッピングを選びすぎて高額になってしまうこともあるという。

そこで大阪王将は、自分好みにカスタマイズする楽しさと、そのままでもおいしく味わえる満足感の、どちらも叶える「麻辣湯」を販売する。初心者にもやさしい注文方法で、自分好みのカスタムができるようになっている。

大阪王将に麻辣湯(マーラータン)登場

◆『魅惑の五香麻辣湯』(税込890円〜)

豚肉と白菜･小松菜･青梗菜･人参･キクラゲなどたっぷりの野菜を加え、大阪王将で人気の大粒水餃子を特製スープで合わせた。豚のうまみをベースに五香粉の香りを合わせた、食欲をそそる味わい。

麺は春雨と中華麺の2種から、辛さは3段階から選ぶことができ、ボリュームアップしたい場合は、えび･豚肉･水餃子を追加することができる。

『魅惑の五香麻辣湯』辛さ3倍

【大阪王将『魅惑の五香麻辣湯』オーダー手順】

〈1〉春雨or中華麺から麺を選ぶ。

〈2〉辛さを3段階の中から選ぶ。2倍は+50円、3倍は+100円

〈3〉ボリュームアップしたい場合、トッピングを追加で選ぶ。えび･豚肉･大粒水餃子、各+100円。

■大阪王将 公式サイト