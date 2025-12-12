【ココイチ】店内飲食10%オフのパスポート付ファンブック発売【期間中何度でも10％オフ】

「カレーハウスCoCo壱番屋」などを展開する株式会社壱番屋は、2026年1月17日に「CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ!」を宝島社から発売する。

最新のグランドメニュー紹介や、カレー&トッピングの人気ランキング紹介などの内容だが、注目は特別付録で「店内飲食限定10%OFFスペシャルパスポート」がついてくること。利用期間中何度でも、店内飲食の会計から10%オフとなる。

利用期間は2026年1月17日(土)〜2027年1月31日(日)。

（※2025年12月12日の記事初出時、記事文中に利用期間の記載について誤りがありました。訂正してお詫びいたします。）

〈概要〉

◆タイトル:CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ!

◆発売元:株式会社宝島社

◆発売日:2026年1月17日(土)

◆価格:1,000円(税込1,100円)

◆仕様:A4版/オールカラー/64ページ

◆販売店:

･全国のカレーハウスCoCo壱番屋、パスタ･デ･ココ(※一部店舗を除く)

･全国の書店、ネット書店など

◆特別付録:店内飲食限定10%OFFスペシャルパスポート

※利用可能期間:2026年1月17日(土)〜2027年1月31日(日)

CoCo壱番屋 FAN BOOK

〈内容〉

◆芸能人インタビュー

ココイチアンバサダーの山田裕貴さん、櫻坂46井上梨名さん、日向坂46山下葉留花さん、レインボー ジャンボたかおさんなどのインタビューを掲載

◆現役社員アンケート

ココイチを知り尽くした現役社員にアンケートを実施。社員が選ぶ推しカレー&トッピングを公開

◆店舗限定、ご当地カレー紹介

郷土料理やソウルフードを取り入れた店舗限定カレー。旅先でしか出会えないスペシャルメニューの一部を紹介

