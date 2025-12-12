女ってコワイ！男性に幻滅される「SNS投稿」９パターン
SNSになんでも気軽に投稿して、ストレスを発散している人は多いでしょう。とはいえ、知り合いの目に触れる可能性もあるなら、ドス黒い内容は控え目にするのが身のためかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「女ってコワイ！男性に幻滅される『SNS投稿』」をご紹介します。
【１】「仲良しのフリするのも疲れるわー」と本音をぶっちゃける
「いつも笑顔でいい子だなと思ってたから、すごいショックで…」（10代男性）というように、リアルな友達には明かしていない本心を知られると、「裏表ありすぎ！」とドン引きされてしまうようです。どんな些細なことでも「世界中の人が見ている」と思って投稿したほうがいいかもしれません。
【２】「あの子って実は老け顔だよね」と仲がいいはずの女友達をディスる
「自分の知らない裏の人物相関図があらわになってて、女ってコワイ！とゾッとした」（20代男性）というように、誰かの陰口を叩く様子に好感を抱く人など、まずいないでしょう。リアルな人間関係でNGな発言はSNS上でもしないよう、肝に銘じたいものです。
【３】「自分をイケメンと思っててイタすぎ」と特定の男性をバカにする
「過去の投稿をさかのぼったら、自分もこんなふうに書かれてたりして…。コワイっすね」（10代男性）というように、身近な男性を小バカにするのもまずいでしょう。「何様のつもり？」と低評価を食らうおそれもあるので、傲慢な物言いは慎んだほうがよさそうです。
【４】「仕事はつまんないし、上司はバカばっかり」とひたすら愚痴る
「上司に見られないとも限らないのに、大胆というか軽率というか…」（20代男性）というように、職場の愚痴を公開しているのを見て、社会人としての常識を疑う男性もいます。表現をぼかしたり頻度をわきまえたりして、悪目立ちを避けたいところです。
【５】「すっぴん初公開！」と有名人気取りの自撮り画像をアップする
「コワイというより突っ込みどころ満載で、イメージと違う…とガッカリした」（20代男性）というように、「かわいい顔」の自撮り画像を投稿すると、失笑を買ってしまうこともあるようです。「誰も見てないよね…」などと自分でオチをつけて、さっさとネタにしてしまいましょう。
【６】「どうせ私なんてブスだし…」とネガティブな投稿を繰り返す
「なんか面倒くさそうだなと思って、近づくのはやめました」（10代男性）というように、負の感情をまき散らしたら、知らないうちに避けられてしまうかもしれません。どうしても吐き出さずにはいられないなら、クローズドな環境に設定すると安全でしょう。
【７】「マジ死んでほしいんですけど！」と過激な言葉を使う
「普段はこういう口調なの!?とビックリした」（20代男性）というように、腹立ちまぎれに書いた発言を見られて、驚愕されるパターンです。SNS上だとノリが変わってしまう人は、「こっちが真の姿？」と誤解される可能性があることも覚えておきましょう。
【８】「あの人、絶対私に気があると思う」と自意識過剰な発言をする
「『私はなんとも思ってないけどね』とか書いてて、コイツうぬぼれてんなーと」（20代男性）というように、自分がいかにモテるかを語る投稿も印象が悪いでしょう。当の男性に見られても大丈夫なように、喜びなり感謝なりを一言添えておきたいところです。
【９】「もう五日もお風呂入ってない」とズボラな日常をあらわにする
「知りたくなかった…。その子を見る目が変わりそう」（20代男性）というように、だらしない暮らしぶりが露呈して、好感度がガクッと下がるケースです。実は事情があるのだとしても、前後の文脈をたどってもらえるとは限らないので、うかつな発言は避けましょう。
無理にお行儀よくする必要はありませんが、意中の男性にも堂々と見せられるような明るい投稿を心がけましょう。（安藤美穂）
【１】「仲良しのフリするのも疲れるわー」と本音をぶっちゃける
「いつも笑顔でいい子だなと思ってたから、すごいショックで…」（10代男性）というように、リアルな友達には明かしていない本心を知られると、「裏表ありすぎ！」とドン引きされてしまうようです。どんな些細なことでも「世界中の人が見ている」と思って投稿したほうがいいかもしれません。
「自分の知らない裏の人物相関図があらわになってて、女ってコワイ！とゾッとした」（20代男性）というように、誰かの陰口を叩く様子に好感を抱く人など、まずいないでしょう。リアルな人間関係でNGな発言はSNS上でもしないよう、肝に銘じたいものです。
【３】「自分をイケメンと思っててイタすぎ」と特定の男性をバカにする
「過去の投稿をさかのぼったら、自分もこんなふうに書かれてたりして…。コワイっすね」（10代男性）というように、身近な男性を小バカにするのもまずいでしょう。「何様のつもり？」と低評価を食らうおそれもあるので、傲慢な物言いは慎んだほうがよさそうです。
【４】「仕事はつまんないし、上司はバカばっかり」とひたすら愚痴る
「上司に見られないとも限らないのに、大胆というか軽率というか…」（20代男性）というように、職場の愚痴を公開しているのを見て、社会人としての常識を疑う男性もいます。表現をぼかしたり頻度をわきまえたりして、悪目立ちを避けたいところです。
【５】「すっぴん初公開！」と有名人気取りの自撮り画像をアップする
「コワイというより突っ込みどころ満載で、イメージと違う…とガッカリした」（20代男性）というように、「かわいい顔」の自撮り画像を投稿すると、失笑を買ってしまうこともあるようです。「誰も見てないよね…」などと自分でオチをつけて、さっさとネタにしてしまいましょう。
【６】「どうせ私なんてブスだし…」とネガティブな投稿を繰り返す
「なんか面倒くさそうだなと思って、近づくのはやめました」（10代男性）というように、負の感情をまき散らしたら、知らないうちに避けられてしまうかもしれません。どうしても吐き出さずにはいられないなら、クローズドな環境に設定すると安全でしょう。
【７】「マジ死んでほしいんですけど！」と過激な言葉を使う
「普段はこういう口調なの!?とビックリした」（20代男性）というように、腹立ちまぎれに書いた発言を見られて、驚愕されるパターンです。SNS上だとノリが変わってしまう人は、「こっちが真の姿？」と誤解される可能性があることも覚えておきましょう。
【８】「あの人、絶対私に気があると思う」と自意識過剰な発言をする
「『私はなんとも思ってないけどね』とか書いてて、コイツうぬぼれてんなーと」（20代男性）というように、自分がいかにモテるかを語る投稿も印象が悪いでしょう。当の男性に見られても大丈夫なように、喜びなり感謝なりを一言添えておきたいところです。
【９】「もう五日もお風呂入ってない」とズボラな日常をあらわにする
「知りたくなかった…。その子を見る目が変わりそう」（20代男性）というように、だらしない暮らしぶりが露呈して、好感度がガクッと下がるケースです。実は事情があるのだとしても、前後の文脈をたどってもらえるとは限らないので、うかつな発言は避けましょう。
無理にお行儀よくする必要はありませんが、意中の男性にも堂々と見せられるような明るい投稿を心がけましょう。（安藤美穂）